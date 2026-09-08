¿Quién es Julián Quiñones, el mexicano nominado al Balón de Oro 2026?

Julián Quiñones celebra su gol en el México vs Ecuador, de los 16vos de final de la Copa del Mundo 2026

Julián Quiñones fue nominado al Balón de Oro 2026 por su impresionante campaña en el Al-Qadisiya y su actuación con la Selección Mexicana en la Copa del Mundo 2026.

Julián Quiñones se convirtió en el sexto jugador de México en ser nominado para el prestigioso galardón. Guillermo Ochoa en 2007, Rafael Márquez en 2010, Javier Hernández en 2011, Andrés Guardado y Giovani Dos Santos en 2015 fueron los primeros.

Conoce a Julián Quiñones

Julián Quiñones nació en Magüí Payán, Nariño, Colombia, el 24 de marzo de 1997. Inició su carrera en Cali, pero dejó su equipo amateur para unirse a los Tigres de la UANL con tan sólo 17 años. El delantero prácticamente se formó en México. Estuvo en equipos de la Liga de Expansión MX, como Venados de Mérida, hasta que fue a préstamo a los recién ascendidos Lobos de la BUAP.

La Pantera sintió un profundo amor y conexión con el país, por lo que decidió jugar para la Selección Mexicana, rechazando en el proceso de naturalización a Colombia. Cuando jugaba para los Rojinegros del Atlas, el entrenador del conjunto sudamericano, Néstor Lorenzo, contactó personalmente a Quiñones, quien siempre tuvo claro la playera que quería vestir.

En México el delantero se convirtió en sinónimo de garantías en el ataque. Con el Atlas salió bicampeón de la Liga MX, ayudando a que los Zorros rompieran una racha de más de 70 años sin salir monarcas. Después se fue al América, en donde siguió con su capacidad goleadora y alzó dos títulos más del balompié azteca.

World Cup star. Mexican. Qadsawi. 🇲🇽❤️💛

Julián Quiñones is among the nominees for the Ballon d’Or 🤩🪙#AlQadsiah | #BallonDor pic.twitter.com/h1qNHmAGlc — AlQadsiah Saudi Club (@AlQadsiahEN) September 8, 2026

En total, en su paso por Tigres, Atlas y América, Quiñones ganó 10 campeonatos en todas las competencias.

La nominación de Quiñones al Balón de Oro

La Pantera fue la figura indiscutida de la Selección Mexicana en la Copa del Mundo 2026 al anotar cuatro goles y dar una asistencia en los cinco partido que el conjunto azteca disputó en el torneo. Además de su gran certamen a nivel de selecciones, Quiñones recibe su nominación por la impresionante campaña en el Al Qadisiyah de Arabia Saudita, en donde fue campeón de goleo con 33 tantos, cinco más que el astro luso Cristiano Ronaldo.

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