Julián Quiñones anota tras 4 juegos y termina con críticas

El delantero Julián Quiñones terminó con las críticas de sus detractores después de sumar cuatro partidos sin encontrar la portería rival. El delantero mexicano remató de cabeza dentro del área tras una gran asistencia de Mohammed Abu Al-Shamat para mandar la esférica al fondo de las redes y conseguir el segundo tanto del Al-Qadsiah frente al Diriyah

En la semana, un aficionado criticó a Julián Quiñones en redes sociales por no marcar goles con el Al-Qadsiah y tras anotar ante el Diriyah realizó un gesto de “calma” para terminar con los malos comentarios de parte de los fans de su club.

El Dato: La pantera marcó cuatro tantos en el Mundial de Norteamérica 2026 y se convirtió en uno de los referentes.

En la red social X, un usuario bajo el nombre de ‘Ahmed’ publicó un mensaje en el que criticó a Julián Quiñones tras sumar cuatro compromisos sin contribuciones de gol. “Continúa el fracaso para la estrella del equipo principal Julián Quiñones” y la respuesta del mexicano fue dándole la razón al fan y comentando que estaba “de acuerdo contigo, amigo. Acepto tu crítica. Pronto volveremos más fuertes. Así como apoyamos en los mejores momentos, apoyemos en los peores momentos. Saludos”.

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Julián Quiñones se convirtió en el campeón de goleo la temporada pasada, siendo mejor que jugadores como Cristiano Ronaldo o Ivan Toney. En la nueva campaña de la Saudi Pro League el mexicano sigue demostrando su calidad dentro del área rival y ya suma sus primeros dos tantos para volver a pelear por la Bota de Oro.

Desde su llegada a la liga de Arabia Saudita, el delantero mexicano ha participado en 76 compromisos con el Al-Qadsiah y tiene 74 tantos en Medio Oriente, números que pocos ofensivos pueden concretar en su carrera y que Julián Quiñones ha acostumbrado a los aficionados del conjunto árabe cada fin de semana, pero atravesaba una sequía que ya preocupaba a la directiva.

El delantero mexicano disputará diferentes torneos con el Al-Qadsiah en la temporada 2026/2027, ya que participará en la Saudi Pro League, King´s Cup y la Champions League asiática, así que el conjunto donde reside el mexicano buscará sumar la mayor cantidad de títulos posibles este año.

El equipo de Julián Quiñones solo ha perdido un encuentro en lo que va de la Saudi Pro League y su siguiente compromiso será el 8 de septiembre cuando se enfrenten al Al-Ahli de Ivan Toney, uno de los rivales directos del exjugador del América en la pelea por el campeonato de goleo. Así que sumar goles será importante para la Pantera.

El camino del Al-Qadsiah en la Champions League Elite arranca el 14 de septiembre cuando enfrenten al Al-Wasl en la primera jornada del torneo internacional. El equipo de Julián Quiñones debe de quedar entre los primeros ocho lugares de la tabla general si quieren clasificar a la ronda de eliminación directa.

La Pantera fue pretendida en la Premier League de Inglaterra para jugar con el Chelsea y el Everton, pero su alto costo no le permitió a los equipos comprarlo.