Cronología del asesinato de Jonathan Meléndez, tecladista de Camilo Séptimo, y su familia

Una tragedia sacudió a la música rock en español actual en México: el tecladista de Camilo Séptimo, Jonathan Meléndez, conocido como “Honas”, fue asesinado junto con su familia en su casa en Atizapán, en el Estado de México.

La mañana de este 2 de septiembre se dio a conocer el terrible asesinato, lo que conmocionó a toda la escena del rock mexicano contemporáneo.

Las autoridades dieron a conocer información sobre el caso y también sobre los dos detenidos.

Cronología del asesinato de Jonathan Meléndez “Honas” y su familia

17:24 horas: La tarde del martes 1 de septiembre entró Diego Sebastián “N” al fraccionamiento en el que vivía Jonathan Meléndez con su familia en la Zona Esmeralda de Atizapán en el Estado de México. La cámaras de seguridad del edificio lo captaron entrando al elevador. El sujeto llevaba gorra, lentes y una mochila, en la que se sospecha traía el arma y las cintas con que ató a toda la familia.

Diego Sebastián fie captado entrando al edificio de Jonathan Meléndez ı Foto: Redes sociales

19:40 horas: Según los datos se calcula que el homicidio sucedió entre las 17.24 y 19:40 horas.

El sujeto sometió a la esposa de Jonathan, quien estaba embarazada de apenas cuatro meses, a la hija menor de la pareja de apenas 3 años de edad, a la empleada doméstica y hasta amordazó y amarró al perrito.

🔴 DIFUNDEN VIDEO DE DIEGO “N” ANTES DEL ASESINATO DEL TECLADISTA DE CAMILO SÉPTIMO



En redes sociales comenzó a circular un video en el que aparece Diego “N” previo al crimen en el que fue asesinado Jonathan Meléndez, tecladista de Camilo Séptimo, junto con integrantes de su… pic.twitter.com/UroLycJZCr — Círculo de Poder (@circulo_depoder) September 2, 2026

El niño de 5 años de edad logró esconderse en una habitación entre las cobijas y fue el único sobreviviente de la tragedia.

00:00 horas: A la medianoche del 2 de septiembre llegó al domicilio un amigo de Jonathan, a quien el músico había contactado previamente para informarle que su socio Diego Sebastián iba a ir a su casa y le dijo que si no le respondía en cierto periodo de tiempo que llamara a las autoridades.

El amigo así lo hizo y cuando llegó a la casa cerca de la medianoche encontró una terrible escena.

La esposa y la hija de Jonathan Meléndez las encontraron en el baño maniatadas y con un disparo en la cabeza, al músico lo hallaron en un sillón, también amarrado y con un disparo en la cabeza. A la empleada doméstica también la hallaron atada de manos con un disparo. El perrito de la familia también fue amordazado y asesinado por un disparo.

El amigo de Jonathan llamó a la policía y las autoridades llegaron poco después, encontraron la escena del crimen y al menor de 6 años llorando, el pequeño fue quien le contó a la policía qué fue lo que sucedió.

Detienen a dos presuntos responsables en menos de 12 horas

Omar García Harfuch informó que los dos presuntos implicados en el homicidio de Jonathan Meléndez fueron detenidos en menos de 12 horas.

Según los reportes, los sujetos fueron llevados a Toluca para ponerlos a disposición de las autoridades. Se espera que ingresen al penal de Barrientos.

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