¿Quién es Vladimir Sklarov y por qué fue detenido en Estados Unidos?

Vladimir Sklarov fue detenido en Estados Unidos en mayo de este año, y esta es toda la información que se conoce sobre el motivo por el cual podría pasar hasta 20 años en prisión.

En mayo de este año se efectuó la detención de Vladimir Sklarov, quien operaba bajo varios alias para realizar estafas millonarias a diversas personas, incluyendo una de al menos 450 millones de dólares.

Previo a ser trasladado al Distrito Sur de Nueva York, en una audiencia realizada en el Tribunal Federal Everett McKinley Dirksen, las autoridades lo calificaron como alguien poco fiable que tenía suficientes razones y medios para huir.

Vladimir Sklarov ı Foto: Especial

Detienen a Vladimir Sklarov en Estados Unidos

La Fiscalía de Estados Unidos, Distrito Sur de Nueva York, emitió un comunicado el 5 de mayo en el que informaron que se aperturó una acusación forman en contra de Vladimir Sklarov, alias “Val Sklarov,” alias “Gregory Mitchell”, alias “Mark Simon Bentley”.

Precisaron que Vladimir Sklarov es responsable de “orquestar un elaborado esquema de préstamos respaldados por acciones que estafó a una víctima por al menos 450 millones de dólares en valiosas acciones de la compañía”.

Vladimir Sklarov presentaba a su empresa, Astor Asset Group, como una afiliada a la familia Astor de Nueva York, lo que brindaba un respaldo financiero para las transacciones que realizó de manera ilegal.

Pasaporte ucraniano de Vladimir Sklarov ı Foto: Tribunal de Distrito de los Estados Unidos

De acuerdo con la información de medios locales, Sklarov es un inmigrante de origen ucraniano que creció en el barrio Uptown de Chicago y vivió en una mansión en Lake Forest.

Sklarov fue detenido en Chicago y presentado ante un juez el 4 de mayo del 2026, y se precisó que desde el 2021 hasta al menos el 2024 brindaba préstamos con su empresa “ficticia diseñada para robar acciones valiosas mediante mentiras y declaraciones engañosas”.

Vladimir Sklarov; quien tiene 63 años de edad y residía en Atenas, Grecia, junto a su esposa e hijos, es acusado de tres cargos, por lo que podría enfrentar una pena máxima de 20 años de prisión:

Conspiración para cometer fraude electrónico Fraude electrónico Conspiración para cometer lavado de dinero

Man Charged With Orchestrating $450 Million Stock Loan Scheme @SDNYnews



ADIC Barnacle: “Vladimir Sklarov allegedly betrayed a trusting victim to steal more than $450 million in company shares. The FBI is committed to investigating fraudsters looking to selfishly profit.”



Read… pic.twitter.com/ZfTsAStJla — FBI New York (@NewYorkFBI) May 6, 2026

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