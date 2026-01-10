Desde hace unos días el nombre de Amparo Noguera, actriz chilena, es popular en redes sociales, sin embargo, poco tiene que ver su talento en el escenario. En esta ocasión es conocida por haber perdido miles de dólares debido a una estafa.

Su trayectoria de más de tres décadas en teatro, cine y televisión se vio empañada por este penoso episodio de su vida. En La Razón te contamos quién es esta famosa artista y cómo fue víctima de fraude a manos de un grupo de reos.

¿Quién es Amparo Noguera, la actriz que sufrió estafa millonaria?

Amparo Noguera es una de las actrices más reconocidas de Chile. Su nombre real es María Amparo Noguera Portales; nació el 6 de marzo de 1965 en Santiago de Chile, en el seno de una familia vinculada al arte.

Es hija del actor y director Héctor Tito Noguera y de la productora teatral Isidora Portales, lo que marcó desde temprano su camino en las artes escénicas.

Su carrera comenzó en el teatro a mediados de los años 80, donde destacó por su talento en obras como Ardiente paciencia y Las tres hermanas. Con el tiempo, se convirtió en una de las intérpretes más versátiles de la escena chilena, participando en montajes de gran prestigio y recibiendo premios como el Altazor a Mejor Actriz.

En televisión, Amparo Noguera se convirtió en rostro habitual de las teleseries nacionales, con papeles memorables en producciones como La Intrusa, ¿Dónde está Elisa? y Río Oscuro. Su capacidad para encarnar personajes complejos le otorgó reconocimiento del público y de la crítica.

En cine, la actriz de 60 años ha participado en películas de relevancia internacional como Una mujer fantástica (2017), ganadora del Premio Oscar a Mejor Película Extranjera, y Blanquita (2022).

Además de su trayectoria de más de tres décadas en el medio artístico, Amparo Noguera ha sido una voz activa en temas culturales y sociales. Destaca su defensa sobre la importancia del teatro y la televisión como espacios de reflexión y construcción de identidad.

¿Cómo fue estafada la actriz Amparo Noguera?

Amparo Noguera cayó en una estafa en la que perdió varios miles de dólares. La actriz fue contactada en octubre de 2025 por una banda criminal que operaba desde la cárcel de La Serena, ubicada en Chile.

Los estafadores se hicieron pasar por funcionarios de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) y por supuestos agentes de la Policía de Investigaciones (PDI). Los sujetos convencieron a la actriz de que una organización internacional intentaba robarle sus ahorros.

Mediante llamadas telefónicas, le aseguraron que debía retirar todo su dinero del banco para “resguardarlo” con ellos. Incluso le advirtieron que no informara a sus familiares, pues “todos querían robarle”. El engaño fue tan elaborado que los delincuentes entregaron a Amparo Noguera un celular exclusivo para comunicarse y le mostraron falsos videos de supuestas detenciones.

La actriz, confiando en la veracidad de la información, entregó aproximadamente 700 millones de pesos chilenos (unos 750 mil dólares) a los estafadores. Días después, cuando la citaron a una oficina inexistente de la PDI en Valparaíso para devolverle el dinero, descubrió que había sido víctima del fraude.

De acuerdo con medios locales, la Fiscalía Metropolitana Oriente y la Brigada Investigadora de Delitos Económicos (Bridec) lograron desarticular la banda, compuesta por al menos 10 personas, entre ellas reos y cómplices en libertad. Sin embargo, hasta ahora Amparo Noguera no ha recuperado el dinero perdido.