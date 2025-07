Daniela Vega, una mujer fantástica que se convirtió en ícono LGBTQ+

En el año 2018 Una mujer fantástica hizo historia al convertirse en el primer largometraje chileno en ganar el Oscar a Mejor Película de Habla no Inglesa. La cinta, además, le dio una exposición global a su protagonista, la actriz, productora y cantante Daniela Vega, que también fue la primera mujer transgénero en ser presentadora de los Premios de la Academia y quien hace unos años fue elegida por la Revista Time como una de las cien personalidades más influyentes del mundo.

A partir de ese momento, la intérprete originaria de Chile ha participado en películas como Technoboys, al igual que en series como La Jauría, La rebelión y Peace Peace Now Now, la cual produce también. La notable trayectoria de Vega fue reconocida recientemente con el Premio Maguey Queer Icon en el marco de la edición de este año del Festival Internacional de Cine en Guadalajara (FICG), donde compartió anécdotas y habló de su experiencia hasta ahora dentro de la industria del entretenimiento.

“Este país es muy importante para mí”

Durante su visita a nuestro país, la actriz compartió en entrevista para La Razón que para ella “venir a México es una fiesta, estar aquí para mí siempre implica adornarme con los colores que ustedes tienen, con sus sabores y con sus texturas; la primera vez que salí de Chile fue para venir a México y fue para presentar mi primer largometraje, La visita, en el Festival de Cine de Guadalajara, este país es muy importante para mí”.

“Tengo más arrugas, más ropa y más millas de avión”, bromeó, para luego agregar “aunque tengo más experiencia sigo teniendo las mismas inquietudes y también las mismas ganas de seguir creando y seguir conociendo amigos”.

Después de describir como poético su recorrido en el mundo del arte, señaló que “cada uno debe recorrer el camino que le toca recorrer, es muy importante que uno tenga libertad de elegir qué camino quiere recorrer y no ser obligado a recorrer otros caminos como me pasó cuando era más chica y fui obligada a recorrer ciertos caminos que yo no quería”.

Igualmente recordó que cuando iniciaba su carrera “no habían referentes de personas trans que hubiesen hecho cosas en mi tierra y me hubiesen permitido tomar decisiones sobre el camino que yo quería tomar, luego Una mujer fantástica cambió mi vida, siempre voy a estar agradecida con Sebastián Lelio [director de la cinta] y con todo el equipo maravilloso con el que trabajé esa vez porque esa experiencia me cambió y estoy segura de que esa película también cambió las vidas de mucha gente”.

Antes de terminar la charla, Daniela Vega contó que ahora mismo se encuentra produciendo documentales y escribiendo películas y poesía. “Estoy en un trabajo de escritorio para luego verlo en la pantalla grande más adelante y obviamente seguiré actuando”, concluyó.

cehr