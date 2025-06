Festival de Cine de Guadalajara, con fuerza a los 100 años

El Festival Internacional de Cine de Guadalajara (FICG) tiene una “fuerza y raíces profundas” que le permitirán llegar hasta los 100 años de existencia, afirmó a La Razón su directora Estrella Araiza, quien se siente orgullosa de la experiencia que ha acumulado el encuentro fílmico en cuatro décadas de existencia.

“Me emociona mucho que me toque la edición 40 del FICG como su directora, llegamos con muchísima experiencia acumulada, en el festival hicimos una reflexión que sí fue muy profunda con relación a qué significaba que nosotros estuviéramos aquí durante el 40 aniversario y qué le espera al festival, yo creo que nunca va a dejar de existir. Hacer esa reflexión nos ayudó a sentirnos con mucha confianza de que podemos hacerlo y seguir”, señaló.

El Dato: Hoy, la productora Mónica Lozano recibirá el Mayahuel FICG Industria en una ceremonia especial. Es pionera en llevar historias locales al éxito internacional.

En esta edición de aniversario, desde hoy y hasta el 14 de junio, los asistentes podrán ver una amplia variedad de películas de la Selección Oficial y Fuera de Competencia, además de ver a importantes invitados, como las actrices Dolores Heredia, Daniela Vega y María de Medeiros, la productora Mónica Lozano, la cantante Denisse Guerrero, el músico convertido en cineasta C Tangana y el director Juan Antonio Bayona.

“Para lograr cada edición siempre debemos empujar muchísimo, porque no pagamos por las participaciones de ninguna manera, no compramos películas y no hay un intercambio comercial, no somos ese tipo de festival; entonces con nosotros las películas e invitados tienen que venir un poco de buena onda. Cuando alguien entiende que tiene que venir de buena onda, puede tomarse su tiempo para aceptar. Muchísimas personas se han sumado a la celebración de los 40 años porque entienden que es un número muy importante, que es genuinamente algo muy grande. Yo siento que todo el mundo quiere estar aquí este año y eso me da mucho gusto”, expresó Estrella Araiza.

Igual que en otros festivales cinematográficos, en estos años un elemento importante para el FICG ha sido, además de su buena programación, su identidad visual y este año no es la excepción, pues cuenta con una imagen tan llamativa como interesante a cargo del caricaturista y artista tapatío Jis, quien presenta como figura central a un ser mitológico que conjuga varias cualidades y características, justo como el séptimo arte, que es una amalgama en muchos sentidos.

“Siempre he sido fan de Jis, creo que todas las personas que vivimos en Guadalajara lo seguimos. Sabíamos que este año tendríamos en el festival Molusco, el documental sobre la trayectoria de Jis, y pensé que ésa era una muy buena razón para que él diseñara el cartel, el cual quedó muy hermoso.

“Nos vimos para hacerle la propuesta, dijo que sí y cuando volvimos a vernos él tenía una libreta llena de ilustraciones, entonces involucramos a Guillermo del Toro y nos quedamos con el Centauro, que a mí también me gusta mucho porque me parece que hay una parte con dientes en el cine, filosos y visibles como los que tiene el personaje del cartel, creo que esto hace toda una reflexión”, contó.

Con películas mexicanas en competencia como Ceremonia, No dejes a los niños solos, Autos, mota y rocanrol, y Un mundo para mí, junto a producciones internacionales como Hot Milk y The Life of Chuck (ganadora en el pasado Festival Internacional de Cine de Toronto), entre muchas otras, FICG una vez más trae lo mejor del cine iberoamericano y mundial a México.