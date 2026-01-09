Jorge Losa denuncia estafa en terraza de la CDMX | VIDEO

Jorge Losa, ex integrante de La Casa de los Famosos México, denunció que fue estafado en un restaurante ubicado en las terrazas del Zócalo de la Ciudad de México, después de vivir una experiencia que calificó como abusiva.
Jorge Losa denuncia estafa en CDMX
A través de sus redes sociales, Jorge Losa compartió un video en el que expuso su mala experiencia en una terraza de la Ciudad de México para advertir a sus seguidores sobre el lugar al que no hay que acudir si quieren salir de noche en el centro de la capital mexicana.
Y es que el actor mencionó que así como recomienda los lugares que le dan buenas experiencias, también consideraba apropiado alertar cuando haya experimentado una situación que no fuera la adecuada.
“Como creo mi deber, así como luego les menciono cuando voy a lugares super top, de la misma manera en la que lo hago así también cuando hay alguien que no se lo merece”, empezó.
Losa se refirió a un establecimiento llamado Los Terrazos, ubicado en el último piso de un edificio en el Zócalo de la CDMX y advirtió a sus seguidores que elevan los precios.
“Horrible, tengan mucho cuidado porque se pasaron de lanza”, sentenció. “No te dicen los precios y luego te aplican”, agregó al señalar que este es el principal problema del recinto, que es poco claro sobre los costos.
Por si fuera poco, el modelo mencionó que le trataron de cobrar otros elementos de manera injustificada: “Nos quisieron poner unos suplementos totalmente fuera de órbita, sin sentido, sin lógica ninguna”. Aunque mencionó que el personal reconoció un error y dijo “lo sentimos”.
Jorge Losa enfatizó que su intención no fue generar polémica, sino prevenir que otras personas atraviesen una experiencia similar o que incluso pueda escalar. Algunas reacciones fueron:
- "Si creo que Jorge no es muy brillante, la verdad. Mala onda lo que le paso pero hasta luego en los noticieros hacer notas sobre lo que pasa en las terrazas del Zócalo“.
- "Solo a sus amigos se les ocurre ir a las terrazas del centro. Si ya saben que son lugares asquerosos donde cambian menús y precios deberían evitar ir “.
- "Pero para eso hay que pedir con la carta en la mano, cuando llega la cuenta, uno la coteja con la carta y ya“.
- “Conocidísimo por su forma de abusar de la confianza de los comensales. Ya han tenido sanciones administrativas, pero creo que siguen con la misma forma de estafar a los ciudadanos”.