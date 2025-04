Jorge Losa denuncia ser ‘encañonado en el carro’ durante un asalto | VIDEO

El actor y cantante Jorge Losa, conocido por su participación en la serie La Casa de los Famosos México, sufrió un violento asalto a mano armada el pasado viernes en la Ciudad de México cuando se dirigía a casa de Nicola Porcella.

Según relató el propio actor, el incidente ocurrió cuando él y un acompañante circulaban por la avenida Jalisco, en el Periférico, a la altura de la colonia Los Manantiales. En ese momento, debido al tráfico, su vehículo se detuvo y fue cuando los asaltantes aprovecharon la ocasión.

Jorge Losa denuncia ser ‘encañonado en el carro’ durante un asalto

De acuerdo con Jorge Losa, los delincuentes abordaron su coche por las ventanas abiertas y, de inmediato, los apuntaron con armas de fuego.

Los delincuentes exigieron que les entregaran sus pertenencias y, en medio de la violencia, uno de los asaltantes encañonó a su acompañante directamente en el pecho, lo que generó una gran tensión en el interior del vehículo. “Fui encañonado en el carro, comentó.

Afortunadamente, Losa reaccionó rápidamente y logró ocultar su teléfono celular principal. Este gesto fue clave, ya que le permitió ponerse en contacto con el servicio de emergencias 911, desde donde solicitó asistencia inmediata.

Gracias a su acción rápida, las autoridades llegaron al lugar poco después de que los delincuentes huyeran, logrando así evitar una situación aún más grave. Jorge Losa destacó que la intervención de la policía fue eficiente, aunque los ladrones ya habían escapado.

La policía continúa investigando el caso y revisando las cámaras de seguridad cercanas para poder identificar a los responsables.

A pesar de la gravedad del incidente, el actor expresó en sus redes sociales que tanto él como su acompañante se encuentran en buen estado de salud, aunque evidentemente muy alterados por la experiencia vivida.

“Yo no sé si duró un minuto o 30 segundos para mí, pero se siente como si fuera una vida en ese momento. Nunca me habían puesto una pistola adelante, a mi compañero lo encañonaron en el pecho, lo que te piden ‘dame celular, no sé qué, relojes’ y en lo que te estas quitando todo no puedes dejar de ver el cañón del arma", explicó con angustia.

Losa, que ha sido reconocido por su participación en otros proyectos como El Señor de Los Cielos, ha pedido a sus seguidores mantenerse alerta y tener cuidado en todo momento, especialmente al circular por las calles en horarios complicados.

Finalmente, Jorge Losa agradeció a las autoridades por su pronta respuesta y aseguró que, a pesar del miedo vivido, se encuentra bien y seguirá adelante con sus proyectos profesionales.