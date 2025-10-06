Así se vivió el Tiny Desk de 31 minutos con sus mejores éxitos ¿Dónde verlo completo?

El elenco de 31 Minutos emocionó a los fans del programa porque se presentó en el Tiny Desk, la sesión de música acústica que es la mas popular en redes sociales, en la que se han presentado otros artistas como Bad Benny, Justin Timberlake, entre otros famosos.

El estudio de Tiny Desk se llenó de color con los músicos y con todos los personajes de 31 minutos que son famosos por sus canciones que encabezan en Rankin de música de Policarpo Avendaño.

Así se vivió el Tiny Desk de 31 Minutos

El Tiny Desk de 31 Minutos se llevó a cabo este fin de semana y los fans no dudaron en ver el show completo que se transmitió por YouTube.

TE RECOMENDAMOS: Te contamos Las tiernas FOTOS de Lana del Rey con su esposo en la Paris Fashion Week 2025

El show se hizo completamente en español, los conductores del programa musical fueron Tulio Triviño, Juan Carlos Bodoque y Patana, quienes aparecían antes de cada canción para dar una breve introducción de cada tema musical.

Por supuesto que cada corte de canción Juanin aparecía para dar la indicación de “Estamos al aire, Tulio”, para señalar que entrara el siguiente número musical.

Tiny Desk de 31 Minutos ı Foto: Especial

La canción que abrió el concierto de 20 minutos fue el tema de “Mi equilibrio espiritual”, de Fredy Turbina, quien cuenta su historia de cómo andar en bicicleta, la composición salió originalmente en el año de 2003.

Posteriormente llegó el famoso tema de “Bailen sin César”, el cual es uno de los clásicos de 31 Minutos, que puso a bailar a todos en el Tiny Desk con su increíble ritmo.

Luego sonó Objeción denegada de Juan Pablo Sopa, quien es un famoso abogado que “habla como idiota”, que también emocionó a los fans con todo su ritmo imperdible y clásico de 31 Minutos.

A la mitad del show apareció el tema “Calurosa Navidad”, siguió “Mi muñeca me habló”, luego sonó “Arwrarwrirwrarwro”, el gran final fue con “Yo nunca vi televisión”.

¿Dónde ver el Tiny Desk de 31 Minutos?

El concierto de 31 Minutos se puede ver en el canal de YouTube NPR Music, lo recaudado por este show será destinado a una causa benéfica.