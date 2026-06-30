Estafan a Maza Clan con reloj Cartier falso que le regaló a Alfredo Adame | VIDEO

Alfredo Adame y Maza Clan han logrado formar una amistad cercana después de haber formado parte de La Mansión VIP, el exitoso reality show de HotSpanish que ha logró conquistar a millones de personas alrededor de Latinoamérica.

Recientemente, el influencer y sus colaboradores se reunieron en la casa del ex actor de telenovelas, donde él les decidió mostrar con lujo de detalles lo que ha logrado a través del tiempo con su trabajo como una de las figuras más destacadas del entretenimiento.

Estafan a Maza Clan con reloj falso

A través de redes sociales, el influencer Maza Clan compartió un clip en el que cuestiona si fue estafado por parte de un vendedor que le dio un reloj. El propio Alfredo Adame, que colecciona relojes de la marca, detalló la manera en la que puede identificar una copa.

“El Cartier, el palito del número 5...”, comienza cuando después, alguien le dice que en ese espacio ni siquiera tiene el nombre de la marca, a lo que Alfredo le informa que se trata de una falsificación.

La revelación impresiona a Maza y el también piloto afirma que todos los relojes de la marca cuentan con esta característica para que sean identificados como originales.

Ante la incredulidad, Adame se va para buscar un ejemplo acertado de la marca y repite que es falso “al menos que los nuevos modelos no lo tengan”.

“La neta no dice”, admite el influencer y entre todos revisan el error en el modelo mientras menciona que fue la marca Maestros Joyeros quien le dio el reloj. Ellos mismos reaccionaron a la publicación: "Recuerden que tenemos distribución, hay facturas, y obvio es original", aseguraron.

Por otro lado, en redes sociales comenzaron a realizar publicaciones donde se tomaban con humor lo sucedido y hablaban de que muchos de sus relojes tampoco eran originales.

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