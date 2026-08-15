Adam Driver e Inde Navarette son los nuevo mutantes de X-Men

Adam Driver hará una esperada entrada en el Universo Cinematográfico de Marvel para interpretar al supervillano Mister Sinister, y la estrella revelación de Obsession, Inde Navarette, interpretará a Rogue en el próximo reinicio cinematográfico de X-Men de Disney.

Adam Driver e Inde Navarette estuvieron entre los nuevos miembros del reparto anunciados el viernes por la noche en la convención D23 de Disney por el presidente de Marvel Studios, Kevin Feige, junto con Christopher Abbott, compañero de reparto de Chicas de Driver, como el profesor Charles Xavier y Maya Boyd como Storm. La película está prevista para estrenarse en mayo de 2028.

Los anuncios fueron la mayor noticia surgida de la presentación de Disney Entertainment en el D23, que también trajo actualizaciones sobre sus próximos títulos de Star Wars y una canción y baile que se destorcieron por parte de las estrellas de Frozen 3.

El nombre del piloto era frecuentemente rumoreado y a menudo descartado como una posibilidad de X-Men. Muchos pensaban que interpretaría al antihéroe Magneto. El resto del reparto apareció en el escenario del Honda Center Arena en Anaheim, California, mientras que Driver apareció en una gran pantalla.

The X-Men are coming to the MCU:



Sadie Sink is Jean Grey

Kit Connor is Cyclops

Christopher Abbott is Professor Charles Xavier

Samara Weaving is Emma Frost

Inde Navarrette is Rogue

Maya Boyd is Storm

Adam Driver is Nathaniel Milbury



Only in theaters May 5, 2028. pic.twitter.com/ZCd4f7I1W7 — Marvel Studios (@MarvelStudios) August 15, 2026

“Kevin y yo habíamos estado hablando durante años sobre mi incorporación al Universo Cinematográfico de Marvel, y creo que por fin hemos encontrado la película perfecta”, dijo Adam Driver a la multitud de 12 mil personas por vídeo. “¡Así que estoy muy emocionado de interpretar el papel de Maaagneto!”, dijo antes de hacer una pausa, retirar el mensaje y decir: “aún mejor, Nathaniel Millbury”, un alias de Mister Sinister.

También estuvieron en escena los miembros del reparto previamente anunciados Samara Weaving, que interpreta a Emma Frost; Kit Connor, que interpreta a Scott Cíclope Summers; y Sadie Sink, cuyo papel de Jean Grey se reveló con su aparición en el megaéxito de Marvel de este verano Spider-Man: Brand New Day.

Los compañeros de reparto eran tan nuevos entre sí como para los fans.

“Acaban de conocerse entre bastidores por primera vez”, dijo Feige.

También se rumoreaba mucho que Navarette tendría un papel tras convertirse rápidamente en una de las actrices más solicitadas de Hollywood por su impactante interpretación de una novia hechizada en el éxito de terror independiente Obsessed a principios de este año.

La incorporación de los X-Men al MCU se hizo posible con la adquisición del estudio de cine de Fox por parte de Disney en 2019.

El director Jake Schreier encabeza el reinicio. y dos guionistas de prestigio televisivo — Lee Sung Jin, creador de Beef, y Joanna Calo, co-showrunner de The Bear — están trabajando en el guion.

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