Moana live action de Disney decepciona con su debut en taquillas

La versión de acción real (live action) de Moana de The Walt Disney Company no tuvo gran impacto en su primer fin de semana en los cines de Norteamérica.

La película, que según se informó costó 250 millones de dólares producir, recaudó apenas 43 millones por venta de entradas en Estados Unidos y Canadá, de acuerdo con estimaciones del estudio difundidas el domingo. En el plano internacional, obtuvo 52 millones de dólares en 50 mercados, lo que suma un debut global de 95 millones de dólares.

El estudio apostó fuerte por Moana, una de sus franquicias más populares. La película animada de 2016 es la más vista en Disney+. Su secuela, que se armó a partir de una serie para streaming que estaba prevista, superó los 1.000 millones de dólares y estableció un récord del Día de Acción de Gracias cuando se estrenó con 225 millones de dólares en 2024. “Moana 2” también se estrenó hace apenas 19 meses.

Esta nueva Moana, dirigida por Thomas Kail, trae de vuelta a Dwayne Johnson como el semidiós Maui e incorpora a Catherine Lagaʻaia como la princesa polinesia aventurera. Pese a los elogios para Lagaʻaia, la película zarpó en una ola de críticas desalentadoras por parte de especialistas, al considerarse que es, en esencia, una recreación plano por plano de la original.

Estreno en cines ı Foto: Disney

Actualmente tiene una calificación de 34% en Rotten Tomatoes. El público, en su mayoría mujeres (66%), fue menos negativo: según PostTrak, el 63% afirmó que “definitivamente” recomendaría la película a sus amigos. Las reacciones de los padres fueron aún más contundentes: el 78% dijo que la recomendaría a otros padres. Además, obtuvo una prometedora calificación A- en CinemaScore.

Las nuevas versiones de live action de Disney de películas animadas queridas, nuevas y antiguas, han tenido éxitos y decepciones. Algunas han superado los 1.000 millones de dólares, entre ellas Lilo & Stitch, The Lion King y Beauty and the Beast. Otras han naufragado, en especial Snow White del año pasado, que recaudó apenas 205 millones de dólares en todo el mundo.

Paul Dergarabedian, responsable de tendencias del mercado en Rentrak, señaló que el debut de Moana también podría ser producto de una sobresaturación de títulos con clasificación PG en el mercado: Minions & Monsters de Universal quedó en segundo lugar con 20,5 millones de dólares y Toy Story 5 estuvo muy cerca detrás, en el tercer puesto, con 18,5 millones.

“A las familias les encanta ir al cine, pero ahora mismo hay tres (películas)”, señaló Dergarabedian. “Eso es mucha competencia”.

Las películas con clasificación PG recaudaron más que otras en 2024 y 2025, por lo que el desempeño de Moana quizá no sea un caso de “fatiga de cine familiar”, sostuvo, sino que simplemente muestra que puede haber un techo. Las familias tienen que elegir y, tras cuatro fines de semana, Toy Story 5 sigue con fuerza, con un acumulado global de 879,1 millones de dólares.

Minions & monstruos hace una oda al cine de Hollywood ı Foto: Especial

También hay indicios de que estas películas quizá no se hundan o floten basándose únicamente en el fin de semana de estreno. Aunque Minions & Monsters abrió por debajo de lo esperado durante el feriado del 4 de julio, este fin de semana también tuvo una caída moderada del 45%. Su total acumulado nacional se ubica actualmente en 108,3 millones de dólares

El otro gran estreno del fin de semana definitivamente no fue PG: la cinta de terror con clasificación R Evil Dead Burn, un lanzamiento de Warner Bros., debutó con 13,7 millones de dólares y quedó en cuarto lugar.

La película de Angel Studios sobre George Washington, Young Washington, completó los cinco primeros puestos en su segundo fin de semana en salas, con 6,4 millones de dólares.

Top 10 de películas

Estimado de venta en taquillas de viernes a domingo en salas de Estados Unidos y Canadá, según Rentrak:

Moana , 43 millones de dólares

Minions & Monsters , 20,5 millones de dólares

Toy Story 5 , 18,5 millones de dólares

Evil Dead Burn , 13,7 millones de dólares

Young Washington , 6,4 millones de dólares

The Invite , 5,7 millones de dólares

Obsession , 3,8 millones de dólares

Supergirl , 3,6 millones de dólares

Disclosure Day , 3,2 millones de dólares

Backrooms, 1,5 millones de dólares

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