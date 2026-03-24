Tras el éxito de la película animada estrenada en 2016 y su secuela en 2024, Disney prepara el lanzamiento del esperado live action de Moana. La historia que cautivó al público por su homenaje a la cultura polinesia regresa ahora en un formato real con Dwayne Johnson y la joven Catherine Laga’aia, quienes darán vida a los queridos personajes principales.

Aquí en La Razón te contamos quiénes son los actores y actrices que integran el reparto y cuándo podrás disfrutar de esta cinta en la pantalla grande.

Moana: Reparto y cuándo sale el live action

El live action de Moana llegará a las salas de cine el 9 de julio de 2026 y, hasta ahora, se perfila como uno de los estrenos más esperados del año.

La trama seguirá la misma línea de la versión animada y se centrará en la vida de Moana, una joven destinada a liderar su aldea pero que desafía las prohibiciones de su padre y se aventura en el océano para salvar a su pueblo de una maldición. En su viaje conoce a Maui, un semidiós que se convierte en su aliado.

Reparto de Moana live action

El reparto confirmado de Moana incluye:

Moana, interpretada por Catherine Laga’aia, una actriz de ascendencia polinesia.

Maui, interpretado por Dwayne Johnson, quien ya había dado voz al personaje en la versión animada y ahora lo interpreta en carne y hueso.

Jefe Tui (padre de Moana), interpretado por John Tui.

Sina (madre de Moana), interpretada por Frankie Adams.

Abuela Tala, interpretada por Rena Owen.

Un detalle significativo es que Auli’i Cravalho, la actriz que dio voz a Moana en la versión animada, no regresa como protagonista en esta versión, pero sí participa como productora ejecutiva.

Esta versión busca recrear con fidelidad los escenarios naturales y la mitología polinesia que cautivó al público en 2016 con la versión animada. Se espera que sea uno de los grandes éxitos de Disney en 2026 y no suceda como el live action de Lilo & Stitch, con la que los fans se quejaron mucho en redes sociales.

Tráiler oficial de Moana

A continuación, te compartimos el tráiler oficial de Moana versión live action:

El océano la eligió por una razón. 🌊

No te pierdas #Moana, 9 de julio, solo en cines. pic.twitter.com/Ip2hx0J8Si — Disney Studios LA (@DisneyStudiosLA) March 23, 2026