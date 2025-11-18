¿Quién es Catherine Lagaʻaia? Actriz que interpreta a Moana en el live action

Este lunes se estrenó el primer tráiler de la versión live action de Moana, donde se reveló a Catherine Lagaʻaia de 18 años de edad, como la actriz que dará vida a la aventurera princesa.

Junto con Catherine Lagaʻaia, veremos a Dwayne Johnson de nuevo en el rol de Maui, al que interpretó en la versión animada. También aparecen John Tui y Frankie Adams como los padres de Moana y Rena Owen en el papel de la entrañable abuela.

Todo parece indicar que no habrán cambios importantes entre la versión original y esta con personas reales frente a la cámara. El primer avance mostró la conexión de la protagonista con el mar y como decide explorarlo.

Asimismo, se mostró a la intimidante pero llamativa tribu de los Kokomora y detalles que sin duda buscan honrar las raíces del personaje principal, que viene de la isla de Motunui. Se sabe que la película llegará a los cines para julio de 2026, por lo que se perfila como uno de los grandes estrenos del próximo año.

¿Quién es Catherine Lagaʻaia?

Lagaʻaia es originaria de Sidney, Australia y su aparición en la cinta de Disney es su debut en la pantalla grande. Antes de obtener el papel de la princesa polinesia, ya había salido en tres episodios de la serie de Prime Video The Lost Flowers of Alice Hart,

Es hija del también actor Jay Lagaʻaia, quien apareció en Star Wars: Episodio II — El ataque de los clones y Episodio III — La venganza de los Sith como el capitán Typho.

Sobre su papel como Moana, Catherine comentó como el mismo tiene relación con su identidad étnica, pues sus abuelos son de Savai‘i y Samoa. “Me siento honrada de tener la oportunidad de celebrar a Samoa y a todos los pueblos de las islas del Pacífico, y de representar a las niñas que se parecen a mí”, expresó.

@glammedbybell I Had the pleasure of glamming the next live action Moana on catherine lagaia 🌺😱 Her beauty is next level! I can’t wait to watch this beautiful soul on the big screens next year! 📸 Glam for @AACTA #aactas #moana #moanaliveactionmove #catherinelagaaia ♬ original sound - MADS

La joven retoma el papel que interpretó Auliʻi Cravalho en la versión animada, quien hace un par de años compartió el motivo por el que no formaría parte del live action como la princesa:

“Cuando me eligieron para ser Moana a los 14 años, eso cambió mi vida de manera maravillosa y dio inicio a mi carrera”, dijo. “Creo que es absolutamente esencial que el elenco represente con precisión a los personajes y las historias que queremos contar. Así que, como productora ejecutiva de la película, no puedo esperar para ayudar a encontrar a la próxima actriz que interprete el espíritu valiente, el ingenio innegable y la fortaleza emocional de Moana”, dijo en su momento.