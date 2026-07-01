Minions & monstruos hace una oda al cine de Hollywood

La película Minions & Monstruos marca el esperado regreso a la pantalla grande de esos pequeños seres amarillos que hablan de manera graciosa y siempre se encuentran buscando un gran villano al cual puedan servir, lo cual ocurre nuevamente en esta precuela de Mi villano favorito y tercera entrega protagonizada por los ya mencionados personajes.

Después de muchas décadas pasando de un jefe malvado a otro, siempre con resultados algo accidentados, los Minions llegan por azares del destino al Hollywood de los años 20, una tierra y una época en las que los sueños se hacen realidad, y las oportunidades de volverse estrellas están abiertas para cualquiera que tenga lo necesario, incluyendo a nuestros protagonistas.

El dato: PARA LA VERSIÓN en español, debuta en la franquicia y en el mundo del cine el periodista deportivo y escritor mexicano Alberto Lati al prestar su voz a Elwood.

Al conquistar a la industria cinematográfica estadounidense durante los años dorados de las películas mudas en tiempo récord, los Minions se colocan en una posición privilegiada, pero en un negocio tan caprichoso como el cine, del que nunca hay que confiarse demasiado, porque hay complicaciones que siempre pueden llegar.

En medio del paso como actores de los personajes amarillos, uno de ellos, llamado James, sobresale en el grupo como un soñador y aspirante a contador de historias que encuentra en los estudios de Hollywood la posibilidad de crear una película con una historia de su propia autoría y en la que él mismo puede ser el director.

Aventura fílmica: En esta ocasión se presentan guiños a la época de oro de Hollywood.

Con la ayuda de sus dos mejores amigos y un poderoso libro antiguo, James se lanza a buscar lo que necesita para que su película sea tan épica como él desea y también un éxito seguro: monstruos. Los anhelos del inexperto cineasta nos llevan por una divertida aventura, ideal para soñadores y amantes de la historia del cine, que pone la verdadera amistad a prueba y está llena de momentos sumamente divertidos.

Minions & monstruos hace una oda al cine de Hollywood ı Foto: Especial

Además de ser un pretexto perfecto para ver en la pantalla grande una vez más a los simpáticos personajes amarillos que le dan parte de su título, Minions & Monstruos funciona para homenajear una de las épocas más importantes en la historia de la cinematografía universal. Recrea en formato de animación los inicios de una de las industrias más importantes del entretenimiento y la cultura, ubicando además de manera ingeniosa a los protagonistas en algunas de las primeras películas que se hicieron y poniéndoles como parte del viejo sistema de estudios de los inicios de Hollywood.

Minions & monstruos hace una oda al cine de Hollywood ı Foto: Especial

Quienes pongan una mayor atención a cada uno de los cuidados detalles de esta producción animada que se estrena hoy en los cines de México, encontrarán claras referencias a filmes clásicos y figuras conocidas del cine estadounidense de antaño, que se entrelazan con nuevos personajes creados especialmente para esta ocasión, como un par de hermanos productores tan parecidos como diferentes, un entusiasta de la ciencia ficción que parece de otra galaxia y un director de cine que le da un pequeño empujón a James para intentar hacer realidad su mayor sueño.

Minions & monstruos hace una oda al cine de Hollywood ı Foto: Especial

Algo que vale la pena destacar acerca de esta cinta, junto a su animación de primer nivel, su historia que lo mismo es inspiradora y graciosa, su fiel recreación del Hollywood de los años 20 y sus ingeniosas referencias al cine clásico, es su elenco de voces en español, que incluye, entre otros, a figuras conocidas como Carlos Ballarta, Abelito, Alberto Lati, en su debut en el doblaje, y Andy Muschietti, director detrás de las recientes películas y serie de Eso.

Minions & monstruos hace una oda al cine de Hollywood ı Foto: Especial

Los Minions repiten su ya probada y exitosa fórmula, pero la llevan a un nivel más allá y logran también aportar algo nuevo para una película que, sin duda, será una de las más vistas de este verano.