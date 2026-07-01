Unread, el primer DJ veracruzano que llega a Tomorrowland

A los 24 años, Unread, nombre artístico del DJ y productor veracruzano Eric Domínguez, está a punto de cumplir el sueño que comenzó hace más de una década, cuando descubrió la música electrónica gracias a un viejo paquete de discos que un primo le regaló durante una mudanza.

Aquel adolescente que escuchaba una y otra vez compilados de Ibiza mientras su madre lo llevaba a la escuela, hoy se prepara para subir a uno de los escenarios más importantes del planeta: Tomorrowland, en Bélgica, donde el próximo 18 de julio se convertirá en el primer DJ originario de Veracruz en presentarse en el festival de música electrónica más relevante del mundo.

El Dato: EN EL FESTIVAL electrónico, el DJ ofrecerá un set de poco más de dos horas en el escenario Casa Corona, donde presentará sus producciones y música creada por otros nacionales.

En entrevista con La Razón, el productor reconoció que todavía le cuesta dimensionar lo que está por vivir en el encuentro. “Representar a Veracruz en un escenario tan importante como Tomorrowland es el sueño de cualquier artista, pero, sobre todo, es el resultado de años de disciplina y de creer en un sonido propio. Estoy listo para llevar el corazón de México a Bélgica”, afirmó.

Su historia comenzó mucho antes de los escenarios internacionales. Recordó que, sin saber quiénes eran David Guetta o Tiësto, quedó fascinado con aquella música que sonaba distinta a todo lo que había escuchado.

“Mi mamá me llevaba todos los días a la escuela y yo ponía disco tras disco. Me enamoré de esa música. Ahí nació la curiosidad por saber quiénes eran esas personas y cómo hacían esa música”, relató.

La inquietud pronto se convirtió en obsesión. Aprender producción musical no fue sencillo y requirió años de práctica, paciencia y cientos de horas frente a la computadora. “Me tomó más de diez años aprender a hacer música. Todo empezó escuchando, aprendiendo y con muchísimas ganas”, rememoró.

El camino tampoco fue el más sencillo. Antes de construir una carrera internacional, Unread pasó por bares y clubes donde debía tocar música comercial para después aprovechar unos cuantos minutos y presentar las canciones que realmente quería producir.

“Tenía que tocar mucho reguetón y música comercial, pero los pocos minutos que tenía para poner lo que yo hacía eran increíbles. Ahí entendí que eso era a lo que quería dedicar mi vida”, contó.

Entre sus influencias aparecen nombres como Martin Garrix, David Guetta y Tiësto, aunque aseguró que el aprendizaje más importante fue descubrir que el crecimiento dependía únicamente de él.

“Cuando empecé sólo había tutoriales en inglés y yo tenía 12 o 13 años. Dependía de mí cuánto quería aprender. Ese ha sido el reto más grande de todos estos años”, explicó el DJ.

La tecnología también ha sido una aliada en ese proceso. Para el productor, las nuevas herramientas digitales y la Inteligencia Artificial han democratizado la creación musical y permiten que más jóvenes desarrollen proyectos desde cualquier lugar.

“Hoy hago música desde una computadora. La IA ya forma parte de muchas herramientas que ayudan a mejorar sonidos o crear ideas. Estoy en una etapa en la que la tecnología me ayuda a hacer canciones que antes eran muchísimo más complicadas”, señaló.

El salto definitivo hacia Tomorrowland llegó gracias a una serie de colaboraciones internacionales. Uno de los momentos clave fue trabajar con el productor alemán Moguai, además de lanzar un tema junto al cantante Thandi, cuya canción se viralizó en TikTok con más de 20 mil videos utilizando el audio.

“Esa canción despertó el interés. De pronto dijeron: ‘¿Quién es este mexicano?’. Ahí empezamos a abrir muchas puertas”, recordó.

Las redes sociales, aseguró el DJ veracruzano, cambiaron por completo las reglas de la industria.

“Hoy puedes compartir lo que haces y la gente adecuada termina encontrándote. Así comenzaron muchas de mis colaboraciones con artistas de Alemania”, puntualizó el músico, quien busca hacer historia en el evento internacional.

La presencia de Unread en el festival Tomorrowland confirma el crecimiento que ha tenido la música electrónica mexicana durante los últimos años. Proyectos como Tom & Collins, Jessica Audiffred, Mariana BO, Aranza Goroz, Le Twins, Mr. Pig y Lemarroy han llevado su música a festivales internacionales como Tomorrowland, EDC Las Vegas, Ultra Music Festival y Creamfields, consolidando a nuestro país como una de las escenas emergentes más importantes de América Latina.