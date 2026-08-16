Yahir en La Casa de los Famosos México 2026

Un nuevo momento de tensión se vivió en La Casa de los Famosos México 2026 durante la planeación del menú semanal, pues los habitantes contarán sólo con la mitad del presupuesto y deben optimizar recursos.

Los concursantes discutían qué alimentos comprar y cómo administrar el dinero disponible, cuando el cantante Yahir lanzó una polémica declaración sobre el aceite proporcionado por un famoso patrocinador a la producción, lo que desató críticas dentro y fuera de la casa.

Yahir dice que aceite de patrocinador de LCDLF es ‘para carro’ y lo critican

Mientras revisaban la lista de víveres para esta semana en LCDLF México 2026, Yahir propuso adquirir aceite de aguacate, argumentando que el producto disponible en la alacena no era el adecuado para alimentarse.

Ante la observación del cantante, Yanet García señaló que ya había aceite en la despensa y que debían adaptarse al presupuesto, pero Yahir respondió: “Es dañino, ese aceite es dañino. Malo, malo, malo. Es aceite de carro”.

En medio de la discusión, Moisés Peñaloza recordó que contaban con las ollas de Royal Prestige, las cuales permiten cocinar con menos grasa, intentando dar una opción viable para la alimentación de todos en LCDLF.

Yahir: Se va a tener que comprar aceite

Yanet: Pero ahí hay aceite, hay que adaptarnos a lo que hay

Yahir: Ese aceite es dañino, es aceite de carro

JAJAJA WEY YANET LA ÚNICA CON SENTIDO COMÚN 😭 #LaCasaDeLosFamososMx #LCDLFMX4 pic.twitter.com/FR9SfyGO8K — David Arellano (@DavidHernare) August 15, 2026

La frase generó sorpresa entre sus compañeros y el momento rápidamente se difundió en redes sociales, donde fue duramente criticado por los seguidores del reality, quienes aseguran que el programa es un reto personal para los habitantes, pues en ocasiones los hace salir de su zona de confort.

Algunos comentarios en X, antes Twitter, fueron:

“Díganle a Yahir que los patrocinadores pagan su sueldo, por lo menos que no diga nada”

“Qué payaso ni que fuera a comer toda la vida así”

“Se entiende que hoy día la vida les da para costearse esos lujos, pero la mayoría de ellos dudo que hayan nacido en cuna de oro donde nunca cocinaron con ‘aceite de carros’”

“Tienen que vivir con lo que tienen”

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