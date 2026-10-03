Los seguidores de La Casa de los Famosos México presenciaron ayer el reencuentro de los 18 participantes del programa. Pero lo que acaparó la atención del público fue la efusiva bienvenida que Memo Schutz dio a la creadora de contenido Brianda Deyanara, contrario al recibimiento que dio a su esposa Verónica, hace unos días.

Critican a Memo Schutz por su reacción al ver a Brianda Deyanara: ‘Ni con su esposa se emocionó así’

Diversos videos que circularon en plataformas como TikTok mostraron a Memo Schutz saltando de alegría y mostrando un entusiasmo evidente ante la llegada de Brianda Deyanara, quien fue eliminada domingo 27 de septiembre de La Casa de los Famosos México.

A raíz de esto, miles de usuarios cuestionaron duramente la actitud del comentarista deportivo de TUDN al momento de saludar a la influencer de Tijuana durante la fiesta del viernes, donde todos los habitantes se reencontraron.

La audiencia comparó de inmediato este momento con la visita a La Casa de los Famosos México que realizó su esposa, Verónica Fonseca, apenas unos días antes. Los seguidores del programa señalaron que Memo Schutz mostró más euforia con Brianda Deyanara que con su propia pareja tras dos meses sin verse.

Mientras tanto, la creadora de contenido de 31 años mantuvo cierta distancia física con Memo para evitar mayor controversia, pues ya conoce las especulaciones de coqueteo que surgieron fuera del reality show.

Otro clip que circula en redes es en el que Fede, Luis Chaparro, Arantza Ruiz, Memo Schutz y Brianda Deyanara platicaban dentro de la casa, la creadora de contenido salió a hablar con Yanet. El gesto fue interpretado por usuarios como una forma de escapar del comentarista deportivo.

Algunos comentarios de usuarios de redes sociales fueron:

“Ni con su esposa se emocionó así”

“Nomás falto que le diera un beso en la boca”

“Mi Bri, dice”

“Hasta la voz le temblaba de emoción”

“El Memito bien nervioso”

“La extrañó más que a la esposa en dos meses y ella con tres días jajja casi se muere”

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