La actriz y promotora teatral Mona Guilmáin falleció a los 83 años. La noticia fue confirmada por la Asociación Nacional de Intérpretes a través de redes sociales.

Mona era también hermana de Juan Ferrara y de Lucía Guilmáin, e hija de Ofelia Guilmáin, recordada por su participación en El ángel exterminador, película dirigida por Luis Buñuel.

¿Quién era y de qué murió Mona Guilmáin, hermana de Juan Ferrara e hija de Ofelia Guilmáin?

El miércoles 18 de noviembre la ANDI compartió una foto de Mona Guilmáin, con la que confirmó su fallecimiento, a los 83 años. “El Consejo Directivo y el Comité de Vigilancia de la Asociación Nacional de Intérpretes comunican el sensible fallecimiento de nuestra socia intérprete Mona Guilmain”, se lee en la publicación.

Además, se solidarizaron con su familia. “La ANDI envía a sus familiares y amigos las más sentidas condolencias. ¡Descanse en paz!“, finalizaron.

De acuerdo con la organización, Mona Guilmáin fue una promotora teatral, corredora de arte, restauradora y actriz mexicana. Además, era parte de la reconocida dinastía artística encabezada por su madre, la primera actriz Ofelia Guilmáin, quien, tras ser exiliada de España en la época de la Guerra Civil, llegó a México en 1942.

Entre los años 1978 y 2011, trabajó en el área musical de Editorial Televisa en la producción y la gestión editorial.

Hasta el momento no se ha revelado la causa de muerte de Mona Guillén, integrante de la dinastía Guillén. Del mismo modo se desconoce si ya se realizaron los servicios funerarios o si le rendirán homenaje en algún teatro de la capital.

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