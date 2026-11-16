Exhiben video de Gérard Depardieu acosando a actriz durante rodaje

Cirucla en Internet un video inédito del actor Gérard Depardieu donde acosa a una actriz en pleno rodaje en 2011. Este lunes, el frances aceptó la condena de 18 meses de cárcel exentos de cumplimiento a la que fue sentenciado en mayo de 2025 por dos agresiones sexuales durante un rodaje en 2021.

“La justicia se ha pronunciado. He sido reconocido culpable. Lo entiendo y asumo esta condena”, dijo él. “Nunca he tenido la intención de herir a las mujeres con las que me he cruzado (...) pero la intención no cambia para nada el daño”, dijo al ofrecer disculpas.

« J’entends »… Le communiqué par lequel Gérard Depardieu se désiste de son premier procès en appel… et s’excuse. pic.twitter.com/8hyp63qeFc — Laurent Valdiguié (@Valdiguie) November 16, 2026

La condena de Gérard Depardieu responde a haber agredido sexualmente a una decoradora de 54 años y a una asistente de dirección de 34, durante el rodaje de la película Les volets verts, donde él era protagonista.

El video donde Gérard Depardieu acosa a una actriz

Pese a sus disculpas, en redes sociales circula un video inédito en el que podemos ver al histrión mientras se realiza tocamientos inapropiados a una joven actriz que en ese entonces tenía 22 años y ha sido identificada por su nombre de pila, Olivia.

“Me pone la mano en las nalgas. En ambas. Durante mucho tiempo. [...] Varias veces él intentó tocar lo que podríamos llamar mi entrepierna”, detalló en declaraciones para el medio Mediapart. También contó que en otro momento, el actor introdujo su mano en su escote y le tocó los senos en varias ocasiones, pese a que ella trató de apartarlo.

Son imágenes del actor francés Gérard Depardieu tocando sin consentimiento a una figurante durante un rodaje en 2011.



Depardieu ha renunciado este lunes a recurrir la condena a 18 meses de prisión, exentos de cumplimiento, por dos agresiones sexuales. pic.twitter.com/YFdKWj3ARI — Telediarios de TVE (@telediario_tve) November 16, 2026

El material fue difundido por los medios franceses Mediapart y Le Média y se suma a las múltiples denuncias contra Depardieu por violencia sexual. Los hechos habrían ocurrido en noviembre del 2011, cuando él tenía 62 años.

En el video, se puede ver el momento en que el actor de Cyrano de Bergerac toc los muslos, gluteos y entrepierna de la joven, mientras que ella trata de apartar su mano en diversas ocasiones.

Las fuertes imágenes han generado indignación en el público en general, quienes recordaron las múltiples denuncias contra Gérard Depardieu.

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