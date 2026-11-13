Daniel Zepeda aclara si Daniel, Me Estás Matando se separó por los señalamientos de acoso contra Iván de la Rioja

En los últimos días, en redes sociales han comenzado a circular acusaciones por acoso sexual en contra de Iván de la Rioja, ex integrante de la banda de boleroglam mexicana Daniel, Me Estás Matando.

En ese sentido, señalaron al músico con capturas de conversaciones en las que les pedía fotos desnudas a seguidoras de la ya extinta banda, pese a que algunas de ellas incluso eran menores de edad.

Uno nunca deja de soprenderse de los hombres. Resulta que #IvándelaRioja, de la extinta banda #DanielMeEstásMatando resultó ser un perver que pedía nudes y enviaba videos a las fans, con las que usaba su posición de poder. Ahora se entiende la abrupta separación del grupo. pic.twitter.com/157iDo2nfx — @NashHidalgo (@NashHidalgo) November 12, 2026

Aunque el proyecto terminó hace a mediados del 2026, ahora Daniel Zepeda, quien era el otro vocalista de la agrupación, apareció de nuevo en las redes sociales para hablar sobre las acusaciones contra su ex compañero.

En un inicio, a través de un comunicado, Daniel aclaró que hasta hace poco, no tenía conocimiento de los casos de abuso que han salido a la luz. “Esa fue la razón por la que fue tan tajante e inesperado el rompimiento de este proyecto musical”, explicó.

Sin embargo, para los fans de Daniel, Me Estás Matando, la breve aclaración no fue suficiente y muchos señalaron a Zepeda por no haber hablado de manera pública antes sobre las acusaciones hacia Iván de la Rioja.

Daniel Zepeda se pronuncia sobre las acusaciones contra Iván de la Rioja

Daniel Zepeda publicó un video en sus redes sociales donde aclaró que Daniel, Me Estás Matando terminó principalmente por actitudes y situaciones que ya no funcionaban en sus vidas.

Además, insistió en que tiene poco que sabe sobre las acusaciones contra Iván. “Convivimos muchísimo, pero la verdad es que uno no se entera de la intimidad de las personas, yo no sé qué sucedió en su celular, en su cuarto y él jamás me contó”, explicó.

“Sabía que habían situaciones maritales, que hablaba con gente, incluso conozco a algunas de las personas pero nunca me dijo lo que hacía y que estaba lastimando a estas víctimas de una forma que se me hace muy triste y repruebo”, dijo.

Asimismo, indicó que decidió no hablar porque eso lo deben decidir las víctimas. “No podía hablar de estos casos que realmente no me corresponden”, explicó.

Reconoció que la mayor parte de las personas que habrían sufrido acoso por parte de Iván fueron gente que conocieron a raíz de la banda, por lo que lamenta que se haya utilizado el nombre de la agrupación con estos fines.

También aseguró que ha mostrado apoyo a las víctimas de manera personal. Cabe mencionar que hasta el momento, Iván de la Rioja no ha hecho declaraciones sobre lo sucedido, por lo que se desconoce su versión de los hechos.

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