Avril Lavigne revela que ya es mamá por primera vez a los 42 años | FOTOS

A los 42 años de edad, la cantante estadounidense Avril Lavigne sorprendió al anunciar el nacimiento de su primera hija, una noticia que generó emoción entre sus seguidores.

Cabe mencionar que la artista desapareció de redes sociales por alrededor de un año, por lo que su regreso en el que anunció que se ha convertido en madre, desató la locura entre sus fanáticos que esperaban noticias de ella.

Avril Lavigne ya es mamá

A través de sus redes sociales, Avril Lavigne publicó una serie de tres fotos con la descripción “Nuestra mini princesa ha llegado”, seguido de emojis de moños, coronas, biberones y corazones.

Las imágenes son enternecedoras. La primera muestra a la artista y al padre de la bebé, cuya identidad es desconocida, tomando la mano de la pequeña.

Después, la segunda foto es de la intérprete de ‘Sk8er Boi’ abrazando a su hija, que lleva un conjunto de leopardo y la cara oculta por el ángulo de la cámara.

La foto final muestra tres pares de zapatos Vans de diferentes tamaños para representar a papá, mamá e hija, un detalle que hace referencia directa al impacto de la famosa en la moda dosmilera y la escena del pop-punk.

Algunas de las reacciones por la revelación de la artista por parte del público fueron:

“Dios mío, me estoy sintiendo como si hubiera nacido una sobrina mía”.

“NO ES DE EXTRAÑAR POR QUÉ DESAPARECIÓ POR UN AÑO QUÉ DEMONIOS AVRIL ES MADRE AHORA”

“¡Por eso desapareciste! ¡Felicidades, mamá, estoy tan feliz por ti!"

“¿Quién demonios es el papá, omg?"

Ya en el pasado, la artista había admitido que tenía la intención de formar una familia. “Ahora que estoy casada, me encantaría formar una familia en algún momento, pero siempre quiero seguir haciendo música. También me encanta actuar y diseñar ropa… Me gusta estar ocupada", declaró hace unos 10 años.

Sobre quién es el padre de su hija, Avril Lavigne no ha revelado su nombre o a qué se dedica, ni cómo lo conoció, por lo que es todo un misterio. Tampoco reveló el nombre de su hija o la fecha exacta de su nacimiento.

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