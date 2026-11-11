¿Quién era y de qué murió Toukie Smith, la expareja de Robert De Niro?

La actriz y modelo estadounidense Toukie Smith falleció a los 74 años, el 4 de noviembre de 2026. Era recordada por interpretar a Eva Rawley en la serie 227 y por participar en Miami Vice.

Sus hijos, los gemelos Airyn y Julian, que tuvo con Robert De Niro, confirmaron la noticia. En el momento de su muerte residía en Battery Park City, en el bajo Manhattan.

¿Quién era Toukie Smith, la expareja de Robert De Niro?

Doris A. Smith nació el 25 de septiembre de 1952 y falleció el 4 de noviembre de 2026; era conocida en el mundo del entretenimiento como como Toukie Smith. Fue una actriz y modelo estadounidense.

El público la recordaba principalmente por su papel de Eva Rawley en la comedia de NBC 227 (1989–90). Era hermana del diseñador de moda Willi Smith.

Toukie Smith comenzó su carrera en 1972 como modelo, trabajando para marcas como Chanel, Versace, Geoffrey Beene, Issey Miyake, Norma Kamali, Thierry Mugler y Patrick Kelly.

Toukie Smith, best known for her TV roles in '227' and 'Miami Vice', has died aged 74.



She passed away in NY after a “long, courageous battle” with multiple sclerosis, said her twins, Airyn and Julian, whom she shared with former partner Robert De Niro.



Via @THR pic.twitter.com/KiyPBGX9v6 — MTN Breaking News (@MTNbreaking) November 9, 2026

Además de 227, sus otros créditos incluyen Talkin’ Dirty After Dark (1991), Joe’s Apartment (1994) y The Preacher’s Wife (1996). Toukie Smith también tenía un restaurante en el barrio West Village de Nueva York llamado Toukie’s.

De 1988 a 1996, la modelo y el actor Robert De Niro, fueron pareja. Juntos tuvieron gemelos (Airyn y Julian) concebidos mediante fertilización in vitro y dieron a luz por una madre subrogada.

¿De qué murió Toukie Smith?

Sus hijos gemelos, Airyn y Julian De Niro, confirmaron el fallecimiento de Toukie Smith mediante un comunicado difundido a medios como The Hollywood Reporter y Page Six.

Según esta información, la actriz y modelo falleció a los 74 años el 4 de noviembre de 2026, en un hospital de Nueva York, debido a complicaciones derivadas de una esclerosis múltiple que enfrentó durante años, descrita por su familia como una “larga y valiente batalla”.

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