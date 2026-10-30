¿Quién era el padre del actor sevillano César Vicente que falleció en el choque de trenes en España?

¿Quién es el padre del actor sevillano César Vicente que falleció en choque de trenes en España?

El actor español César Vicente se pronunció sobre la muerte de su padre, quien falleció en el accidente ferroviario que ocurrió este miércoles en Urda, Toledo.

El actor conocido por su participación en la película ‘Dolor y Gloria’ de Pedro Almodovar, realizó una publicación en su cuenta de Instagram donde reflexionó sobre lo sucedido y se despidió de su padre.

💔 La angustia del actor César Vicente, que busca desesperadamente a su padre desaparecido en el accidente ferroviario de Urda: "Esto es un infierno, no se puede vivir así" pic.twitter.com/sVE3MWfqqI — El Periódico de España (@ElPeriodico_Esp) October 29, 2026

César Vicente ya había hablado sobre su padre tras el accidente, pues su familia no conoció de inmediato el destino del hombre que terminó por ser una de las víctimas mortales del choque de trenes.

Tras pedir ayuda, el hombre permaneció durante un día y medio sin noticias de su paradero, hasta que recibió la confirmación de qué le había sucedido a su padre.

¿Quién era el padre del actor sevillano César Vicente?

El nombre del padre del actor sevillano es César Vicente Sanz. Es poco lo que se sabe sobre él, pues no era una persona que formara parte de la vida pública y por este perfil privado, se desconocen los detalles de quién era.

POR FAVOR ES MI TIO! IVA EN EL TREN VAGON 8. Ayuda porfavor no nos dicen nada las autoridades!! #trenes pic.twitter.com/hAL02dwD91 — TheElZeto (@TheElZeto) October 28, 2026

En su cuenta de Instagram, el actor César Vicente realizó una publicación donde lamentó la inesperada muerte de su papá. “Gracias por haber estado a mi lado en mis momentos de duda y en las decisiones más duras. Por quererme, por entenderme, por dejarme ser como soy, por ser el mejor padre del mundo”, escribió.

“Contigo aprendí y seguiré aprendiendo. Siempre supe que tenías algo especial en tu mirada; cómo mirabas la vida que te rodeaba y cómo expandías tu amor hacia nuevos caminos”, agregó, “Siento tu peso en mi pecho, en mi corazón; no hay alma que pueda quitarme esta pena. No dudes de que cambiaré el mundo con arte y amor. Descansa, papá. Te quiero mucho, artista”, se despidió.

¿Quieres saber más?

¿Quién era y de qué murió Fernando Castillo, vocalista de Los Yaguaru?

¿De qué murió Patrick Stewart, el capitán Picard de ‘Star Trek’ y el Profesor X de ‘X-Men’?

¿Quién era Ana Lucía, la amiga de Vica Andrade que murió?

Fue accidental, policía concluye investigación sobre muerte de Hayden Panettiere