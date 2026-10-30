Patrick Stewart, uno de los actores más queridos de la ciencia ficción por sus papeles como el capitán Jean-Luc Picard en Star Trek y el Profesor X en X-Men, murió el miércoles; la noticia conmocionó a millones de seguidores alrededor del mundo.
La familia del intérprete confirmó su fallecimiento a los 86 años mediante un comunicado difundido en redes sociales. El mensaje señaló que el histrión estuvo acompañado por su esposa, Sunny Ozell, así como por familiares y amigos en sus últimos momentos.
¿De qué murió Patrick Stewart, el capitán Picard de Star Trek y el Profesor X de X-Men?
De acuerdo con el comunicado compartido por su familia, Patrick Stewart falleció el 28 de octubre de 2026 tras enfrentar Alzheimer y demencia con cuerpos de Lewy. Sin embargo, no se especificó desde cuándo había sido diagnosticado ni cuál fue la complicación médica que provocó su muerte.
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El Alzheimer es una enfermedad progresiva que afecta la memoria, el pensamiento y la capacidad para realizar actividades cotidianas. Con el paso del tiempo, puede causar desorientación, dificultades para comunicarse y una creciente dependencia de otras personas.
Por otra parte, la demencia con cuerpos de Lewy surge por depósitos anormales de una proteína llamada alfa-sinucleína en el cerebro. Esta enfermedad puede provocar problemas de memoria, alteraciones en el pensamiento, alucinaciones visuales, rigidez muscular, temblores y trastornos del sueño. Actualmente no existe cura, aunque algunos tratamientos ayudan a controlar ciertos síntomas.
Es por ello que la familia de Patrick Stewart, Jean-Luc Picard en Star Trek y el Profesor X en X-Men, invitó a sus fans a donar a dos fundaciones que trabajan en favor del Alzheimer, en honor del británico: “En lugar de flores, se pueden hacer contribuciones conmemorativas a: Johns Hopkins Alzheimer’s Disease Research Center Fund y Alzheimer’s Foundation of America Caregiver Resources”.
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