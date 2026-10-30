Patrick Stewart, uno de los actores más queridos de la ciencia ficción por sus papeles como el capitán Jean-Luc Picard en Star Trek y el Profesor X en X-Men, murió el miércoles; la noticia conmocionó a millones de seguidores alrededor del mundo.

La familia del intérprete confirmó su fallecimiento a los 86 años mediante un comunicado difundido en redes sociales. El mensaje señaló que el histrión estuvo acompañado por su esposa, Sunny Ozell, así como por familiares y amigos en sus últimos momentos.

¿De qué murió Patrick Stewart, el capitán Picard de Star Trek y el Profesor X de X-Men?

De acuerdo con el comunicado compartido por su familia, Patrick Stewart falleció el 28 de octubre de 2026 tras enfrentar Alzheimer y demencia con cuerpos de Lewy. Sin embargo, no se especificó desde cuándo había sido diagnosticado ni cuál fue la complicación médica que provocó su muerte.

El Alzheimer es una enfermedad progresiva que afecta la memoria, el pensamiento y la capacidad para realizar actividades cotidianas. Con el paso del tiempo, puede causar desorientación, dificultades para comunicarse y una creciente dependencia de otras personas.

Patrick Stewart ı Foto: X @WBHomeEnt

Por otra parte, la demencia con cuerpos de Lewy surge por depósitos anormales de una proteína llamada alfa-sinucleína en el cerebro. Esta enfermedad puede provocar problemas de memoria, alteraciones en el pensamiento, alucinaciones visuales, rigidez muscular, temblores y trastornos del sueño. Actualmente no existe cura, aunque algunos tratamientos ayudan a controlar ciertos síntomas.

Es por ello que la familia de Patrick Stewart, Jean-Luc Picard en Star Trek y el Profesor X en X-Men, invitó a sus fans a donar a dos fundaciones que trabajan en favor del Alzheimer, en honor del británico: “En lugar de flores, se pueden hacer contribuciones conmemorativas a: Johns Hopkins Alzheimer’s Disease Research Center Fund y Alzheimer’s Foundation of America Caregiver Resources”.

In lieu of flowers, memorial contributions may be made to:

Johns Hopkins Alzheimer’s Disease Research Center Fund https://t.co/luC5CdcWDy

Alzheimer’s Foundation of America Caregiver Resources https://t.co/zvNptfyuNd



Photo Credit: Tommy Garcia pic.twitter.com/XNncEVq56X — Patrick Stewart (@SirPatStew) October 29, 2026

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