Durante años, Ian McKellen y Patrick Stewart fueron una de las amistades más entrañables de Hollywood. Su cercanía era tan evidente que en varias ocasiones se besaron frente a las cámaras durante alfombras rojas y eventos promocionales, lo que llevó a muchos fans a creer que los actores británicos tenían una relación amorosa y que eran parte de la comunidad LGBT.

Pero la realidad era muy distinta, pues los intérpretes compartían una amistad profunda forjada a lo largo de décadas.

¿Ian McKellen y Patrick Stewart eran pareja? Esta es la verdad de su estrecha relación

Patrick Stewart e Ian McKellen nunca fueron pareja sentimental, pese a los rumores que surgieron por sus muestras públicas de afecto. Ambos mantuvieron una amistad de casi 50 años y coincidieron en diversos proyectos, como el universo de X-Men, donde interpretaron al Profesor X y Magneto.

Ian McKellen and Patrick Stewart sharing the stage in Samuel Beckett’s Waiting for Godot (2013). Two extraordinary actors bringing one of theatre’s most celebrated plays to life. pic.twitter.com/8oFy71sGkH — cinesthetic. (@TheCinesthetic) October 29, 2026

Los famosos actores solían compartir besos en público, pero eran una forma de demostrar el cariño y la confianza que existía entre ellos. El propio Patrick Stewart explicó que se trataba de gestos afectuosos entre amigos.

Además, el actor estaba casado con Sunny Ozell, quien incluso presenció sonriente un beso entre su esposo e Ian McKellen en 2015; pero McKellen es abiertamente homosexual.

Ian McKellen y Patrick Stewart en la premier de 'Star Trek', en Londres, en 2020. ı Foto: Reuters

Ian McKellen despide a su amigo Patrick Stewart

Ian McKellen, actor británico de 87 años, compartió un emotivo mensaje en sus redes sociales para despedir a su amado amigo Patrick Stewart. En el texto recordó la primera vez que vio a Stewart, hace cincuenta años.

“Nos conocimos por primera vez como ambiciosos actores jóvenes en la Royal Shakespeare Company hace medio siglo, pero no estábamos en las mismas producciones”, expresó.

Además, rememoró el momento en que Stewart se unió a Star Trek. “Mi primer recuerdo fuerte fue unos años después, encontrándolo en la calle en el centro de Londres cuando me habló de una oferta para asumir un papel principal en Star Trek.”

Ian McKellen le dijo: “‘Pero Patrick, piensa en tu carrera en el escenario en el Reino Unido. ¿Realmente quieres arriesgarte —a perderte en Hollywood durante años y años?’. Bueno, tomó el riesgo y gracias a Dios que lo hizo, por las audiencias de cine y teatro, que se maravillaron al verlo usar su celebridad internacional para protagonizar una serie de éxitos cinematográficos (X-Men, por supuesto) y en grandes obras clásicas de Shakespeare, Ibsen, Arthur Miller, Peter Shaffer, Pinter y Beckett en Stratford-upon-Avon, en el West End de Londres y en Broadway".

SIR PATRICK STEWART (1940-2026)



Before everything else, Patrick was defined by being born and bred in Yorkshire, the proud county in the north of England which he loved to the end. You could hear it in his accented voice and in the stern honesty with which he told you what he… pic.twitter.com/Ij8JRkziF1 — Ian McKellen (@IanMcKellen) October 30, 2026

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