Muere Patrick Stewart, actor de ‘Star Trek’ y ‘X-Men’, a los 86 años

Murió el actor Patrick Stewart, conocido por su trabajo en la franquicia de Star Trek y las películas de X-Men, tenía 86 años.

Según informó AP, el artista falleció el miércoles en Los Ángeles, tras “un breve y conmovedor viaje” con la enfermedad de Alzheimer y la demencia con cuerpos de Lewy, dijo su representante Kelly Bush Novak.

El actor fue conocido como el profesor Charles Xavier y el capitán Jean-Luc Picard de las series y películas X-Men y Star Trek: La Nueva Generación, respectivamente, pero su formación teatral también tuvo un gran peso en su carrera.

Patrick Stewart interpretó a todo tipo de personajes, desde Claudio hasta Macbeth, y constantemente se lanzó al escenario en solitario con Cuento de Navidad y realizó temporadas en el West End y Broadway de No Man’s Land de Harold Pinter y Esperando a Godot de Samuel Beckett en repertorio junto a su amigo Ian McKellen.

En su cuenta de X, invitan a los fans a donar a dos fundaciones que trabajan en favor del Alzheimer, en honor del histrión británico: “En lugar de flores, se pueden hacer contribuciones conmemorativas a: Johns Hopkins Alzheimer’s Disease Research Center Fund y Alzheimer’s Foundation of America Caregiver Resources”.

In lieu of flowers, memorial contributions may be made to:

Johns Hopkins Alzheimer’s Disease Research Center Fund https://t.co/luC5CdcWDy

Alzheimer’s Foundation of America Caregiver Resources https://t.co/zvNptfyuNd



Photo Credit: Tommy Garcia pic.twitter.com/XNncEVq56X — Patrick Stewart (@SirPatStew) October 29, 2026

Patrick Stewart: Una estrella de origen humilde

Patrick Stewart nació el 13 de julio de 1940 y fue criado en Mirfield, en Yorkshire, un rincón obrero del norte de Inglaterra. Según sus memorias, creció sin baño en su casa.

La estrella de Star Trek se unió a un grupo de teatro amateur a los 12 años y memorizó Shakespeare por diversión cuando era adolescente. Luego, ganó una beca para la Bristol Old Vic Theatre School, donde inició su carrera como actor de reparto.

Sorprendentemente, Patrick Stewart estaba calvo desde los 19 años, pues la alopecia es hereditaria en su familia.

Su padre, antiguo sargento mayor de regimiento en el ejército británico, era propenso a estallidos de “violencia repetida contra mi madre”, como escribió Stewart en un artículo periodístico. “La violencia siempre es una elección que toma un hombre y sólo él es responsable de ella.”

En sus memorias, Making It So, el actor escribió sobre cómo él y su hermano mayor Trevor se preparaban para las noches en que su padre llegaba borracho y enojado, y atacaba a su madre. “A veces con la mano abierta, otras veces con el puño cerrado. Siempre apuntaba a su cabeza.”

El hijo más tarde se convirtió en patrón de Refuge, una organización que ofrece refugio a víctimas de violencia doméstica.

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