Star Trek 60 años viajando valientemente hacia la frontera

Dedicado con todas las estrellas a Miroslava Montoya

El 8 de septiembre de 1966, los hogares de los Estados Unidos se sorprendieron al ver en sus televisores una nave espacial llamada USS Enterprise NCC 1701, que surcaba el espacio bajo las órdenes del audaz Capitán James T. Kirk y su tripulación formada por un variopinto microcosmos de seres humanos y un estoico extraterrestre de orejas puntiagudas llamado el Sr. Spock, como su primer oficial.

Sorprendiendo a propios y extraños, las aventuras de la nave USS Enterprise llevaba a los televisores terrícolas mundos nunca vistos con situaciones muy familiares, aunque eran representadas por seres más allá de la imaginación. Y no porque no hubiera habido antes series dedicadas a la ciencia ficción sino porque la idea de su creador, Gene Roddenberry, era contar historias que aun siendo a bordo de una nave espacial recorriendo el espacio, los temas fueran fácilmente identificables y con una carga de moraleja en un tiempo de cambios y agitación mundial.

ÉSTOS SON LOS VIAJES DE LA NAVE ESPACIAL ENTERPRISE

Viaje a las Estrellas (conocida actualmente como The Original Series o TOS, para abreviar) duró tres temporadas debido a que no tuvo el éxito esperado a finales de los años sesenta. De hecho, iba a durar sólo dos temporadas, pero gracias a una fuerte campaña de salvamento, organizada por los fans John y Bjo Trimble, fue que sobrevivió una temporada más y marcó un hito en la historia de la televisión y en su relación con los seguidores de las series a partir de ese momento.

Un par de años después, la franquicia regresaría, pero en forma de serie animada gracias al estudio Filmation, de Lou Scheimer y Norm Prescott —los mismos que hacían las animaciones de Archie, He-Man y Flash Gordon, por mencionar sólo tres—, que duró dos temporadas y donde, curiosamente, habría episodios extraordinarios que fueron rescatados de los guionistas originales.

Luego de esto, todo se detuvo para la tripulación del USS Enterprise y sólo quedaron las repeticiones, no sólo en los Estados Unidos sino en México y el resto del planeta… hasta que llegó La Guerra de las Galaxias, del joven George Lucas, a romper todo lo que se conocía de ciencia ficción y fantasía hasta ese 1977. De pronto, todos los estudios de Hollywood comenzaron a realizar sus propias series y películas de aventuras espaciales que habían detenido en las décadas de los cincuenta y sesenta. Universal Pictures fue la más avanzada al presentar Battlestar Galactica y Buck Rogers in the 25th Century, mientras que series con un buen número de seguidores dejaban de transmitirse en 1977, como las británicas Space: 1999 y UFO, ambas producidas por el genio Gerry Anderson.

SU MISIÓN DE 5 AÑOS: EXPLORAR NUEVOS Y EXTRAÑOS MUNDOS

Y mientras los altos ejecutivos de Paramount Pictures se quebraban la cabeza para encontrar una serie que aprovechara ese impulso, alguien —seguramente de nivel inferior— les recordó que el estudio tenía la franquicia (y una horda de fieles fans) de Star Trek, con lo que de inmediato buscaron historias y los contratos de sus actrices y actores, para relanzar Viaje a las Estrellas.

Cosa que se convirtió en una realidad de la mano del impecable director Robert Wise —El día que la Tierra se detuvo (1951), Amor sin barreras (1961), La novicia rebelde (1965) y La amenaza de Andrómeda (1971), por mencionar sólo cuatro—, iniciando una saga que traspasaría la pantalla de cine para regresar al origen: la televisión familiar en la sala de los hogares.

En 1987, y luego de tres de las mejores películas de la tripulación original —Star Trek II: The Wrath of Khan (1982), Star Trek III: The Search for Spock (1984) y Star Trek IV: The Voyage Home (1986)—, Paramount le apuesta a la primera renovación de la franquicia, una vez que recuperó y aumentó su base de fans alrededor del mundo, estrenando ese año Star Trek: The Next Generation, con una tripulación completamente nueva bajo las órdenes del capitán Jean-Luc Picard (Patrick Stewart) y una impresionante USS Enterprise-D. La serie fue ganándose poco a poco su lugar en el gusto del fan que estaba muy cómodo con Kirk, Spock y McCoy, pero que ahora también cobijaba a Riker, Troi, LaForge, Worf y al androide Data, en un romance que duró siete temporadas y cuatro películas en cine, siendo Generations (1994) —la mejor película de la Nueva Generación— el “espaldarazo” final a la nueva tripulación, dado por los originales al juntar ambas tripulaciones en la película y ver la muerte del capitán James T. Kirk, acompañado del capitán Picard.

Para la última película en cines dedicada a La Nueva Generación, llamada Nemesis (2002), ya se habían estrenado en televisión las series Deep Space Nine (1993-1999), Voyager (1995-2001) y Enterprise (2001-2005), siendo esta última la que cerraría esa etapa de misiones y aventuras de la raza humana por los diferentes cuadrantes del espacio cartografiado por la Federación de Planetas.

BUSCAR NUEVAS FORMAS DE VIDA

En 2009, y de la mano del joven —y lleno de amor por Star Trek— J. J. Abrams, llega Star Trek, la primera de la conocida como la Trilogía Kelvin, a las pantallas, con actores nuevos interpretando a los personajes clásicos en una especie de universo alterno.

Es así como vemos los inicios de la joven tripulación de una hermosa USS Enterprise, en las personas de Chris Pine como James T. Kirk, Zachary Quinto en un muy atinadamente interpretado Spock, Simon Pegg como Scotty, Zoe Saldaña como Uhura, Karl Urban como el doctor McCoy, John Cho como Sulu y el fallecido Anton Yelchin como Chekov, acompañados por el Spock original, Leonard Nimoy. A esta renovada tripulación le seguirían dos películas más: Star Trek Into Darkness (2013) y Star Trek Beyond (2016), terminando momentáneamente los viajes de la nave Enterprise en las salas de cine.

Sin embargo, como mencioné antes, Star Trek regresó a los hogares de todo el planeta, justo un año después de su última aventura en cines con la serie Discovery (2017-2024), teniendo como protagonista a la hermanastra de Spock, Michael Burnham (Sonequa Martin-Green), al frente de una tripulación que da saltos involuntarios en el tiempo para acabar en el siglo XXXII. La serie duró cinco temporadas y dio paso a dos más: la película para televisión Star Trek: Section 31 (2025), protagonizada por la ganadora del Oscar Michelle Yeoh, y la serie precuela de TOS, Star Trek: Strange New Worlds (2022 a la fecha), que actualmente transita por su cuarta temporada y trata sobre las misiones del primer capitán de la USS Enterprise NCC-1701, Christopher Pike (Anson Mount), un joven Spock (Ethan Peck) y la primera oficial Una Chin-Riley (Rebecca Romijn).

La serie ha resultado, hasta este momento, una de las mejores por actualizar respetuosamente el canon de la mitología Trekkie y recuperar en su totalidad la narrativa científica y técnica que actualizó Discovery y que continúa impecablemente Strange New Worlds.

(el texto continúa en el sitio web del periódico)

Y NUEVAS CIVILIZACIONESPero no son las únicas en esta tercera nueva etapa.

En 2018 apareció una serie de cortometrajes llamada Star Trek: Short Treks, que se ubicaba alrededor de Discovery y posteriormente también de Picard y Strange New Worlds, y contaba situaciones de diferentes personajes en videos con una duración aproximada de entre 10 y 15 minutos. Esta serie terminó en 2020 para dar paso a uno de los acontecimientos más importantes de la saga: la serie Picard (2020-2023), que, como su nombre lo dice, marcaba el regreso del capitán Jean-Luc Picard para cerrar, en su última temporada, algunos cabos sueltos que quedaron de la serie y de las películas. Una de las temporadas más emotivas de todo lo que hemos visto de Star Trek, al permitirnos ver nuevamente a toda la tripulación que se ganó su lugar en el corazón de propios y extraños, al universo creado por Gene Roddenberry.

En esos años, y para sorpresa de todos, aparece Star Trek: Lower Decks (2020-2024), en formato de animación, que es una sátira de todo lo que significa la Federación y, en general, de la mitología Trekkie, con un gran sentido del humor y la enorme capacidad de burlarse de sí misma como serie derivada de Star Trek. Dándose el lujo, incluso, de pasar de la animación a la acción viva en el episodio 7 de la temporada 2, que es un crossover con Strange New Worlds donde, por si fuera poco, estos últimos se convierten en personajes animados.

Y hablando de animaciones, Star Trek tomó al público joven con una serie exclusiva para Nickelodeon llamada Prodigy (2021-2024), teniendo buena aceptación entre el público no Trekkie y convirtiéndose en la segunda serie animada de la franquicia, dirigida principalmente al público infantil y juvenil.

Y ya para terminar, en este año se estrenó Star Trek: Starfleet Academy, que muestra la vida de varios cadetes en la Academia de la Flota Estelar, en camino a convertirse en oficiales de la nueva flota, luego de los acontecimientos vistos en la temporada final de Star Trek: Discovery. La serie está protagonizada por Holly Hunter como Nahla Ake, la rectora y capitana de la nave escuela USS Athena, Tig Notaro, Oded Fehr, Stephen Colbert y Robert Picardo, además de Paul Giamatti como el villano Nus Braka.

La serie tiene confirmada una segunda temporada, con lo que la saga Star Trek sigue felizmente su camino a paso firme hacia los 100 años que, por supuesto, no me tocará celebrar en vida al haber nacido ambos el mismo año.

IR VALIENTEMENTE A DONDE NADIE HA IDO JAMÁS

Cumplir 60 años en el gusto del público se dice fácil para una serie que originalmente fue cancelada en su tercera temporada y rescatada luego de un esfuerzo titánico de los primeros seguidores a finales de los años sesenta. Y sin duda no sólo fue trabajo del creador Gene Roddenberry (1921-1991), sino de todos aquéllos que, después de él, adoptaron y cobijaron su mitología, su idea y, sobre todo, su sueño de mostrar nuevos y extraños mundos donde no sólo se muestra la capacidad de aventuras de la raza humana, sino de nunca darse por vencidos para continuar la historia de la humanidad en la metáfora de una nave espacial que surca las estrellas, explorando y conociendo razas y mundos más allá de su imaginación.

Demostrando que, al menos en esperanza, no estamos solos en el universo y seguiremos viajando por las estrellas mientras existamos.