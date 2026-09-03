Temblor en México HOY 3 de septiembre: Noticias AL MOMENTO de sismos

El Servicio Sismológico Nacional (SSN) publicó los temblores registrados este 3 de septiembre, que incluye todos los movimientos de magnitud menor de 1.0. Este es el reporte actualizado hasta las 08:00 horas.

A continuación, te presentamos toda la actividad sísmica detectada durante la madrugada de este martes en todas las entidades de la República.

Previamente, la dependencia de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) encargada de monitorear la actividad sísmica en todo el territorio mexicano registró temblor de intensidad 4.1 a 52 km al sureste de Puerto Escondido, Oaxaca aproximadamente a las 09:08 horas.

SISMO Magnitud 4.1 Loc 52 km al SURESTE de PUERTO ESCONDIDO, OAX 03/09/26 09:08:30 Lat 15.44 Lon -96.85 Pf 12 km pic.twitter.com/TF6mIauz2x — Sismologico Nacional (@SismologicoMX) September 3, 2026

¿En dónde más tembló?

De acuerdo al reporte matutino de sismicidad del SSN esta es la actividad sísmica del país:

Sismo intensidad 4.3 grados a 44 km al sureste de Puerto Escondido, Oaxaca a las 07:35 horas

SISMO Magnitud 4.3 Loc 44 km al SURESTE de PUERTO ESCONDIDO, OAX 03/09/26 07:35:44 Lat 15.55 Lon -96.82 Pf 16 km pic.twitter.com/XR7EPVUTTF — Sismologico Nacional (@SismologicoMX) September 3, 2026

Sismo intensidad 4.8 grados a 41 km al sureste de Sayula de Alemán, Veracruz a las 05:33 horas

SISMO Magnitud 4.8 Loc 41 km al SURESTE de SAYULA DE ALEMAN, VER 03/09/26 05:33:52 Lat 17.57 Lon -94.75 Pf 152 km pic.twitter.com/RR9rOfT5XG — Sismologico Nacional (@SismologicoMX) September 3, 2026

Sismo intensidad 4.3 grados a 83 km al suroeste de Mapastepec, Chiapas a las 04:25 horas

SISMO Magnitud 4.3 Loc 83 km al SUROESTE de MAPASTEPEC, CHIS 03/09/26 04:25:55 Lat 14.78 Lon -93.26 Pf 22 km pic.twitter.com/ww3vNyxq17 — Sismologico Nacional (@SismologicoMX) September 3, 2026

Sismo intensidad 4.1 grados a 133 km al suroeste de Ciudad Hidalgo, Chiapas a las 04:17 horas

SISMO Magnitud 4.1 Loc 133 km al SUROESTE de CD HIDALGO, CHIS 03/09/26 04:17:53 Lat 14.16 Lon -93.27 Pf 10 km pic.twitter.com/U0HGt7b7Xi — Sismologico Nacional (@SismologicoMX) September 3, 2026

Sismo intensidad 4.1 grados a 33 km al noreste de Tonalá, Chiapas a las 03:09 horas

SISMO Magnitud 4.1 Loc 33 km al NORESTE de TONALA, CHIS 03/09/26 03:09:58 Lat 16.33 Lon -93.57 Pf 137 km pic.twitter.com/aMBEZqVuBU — Sismologico Nacional (@SismologicoMX) September 3, 2026

Sismo intensidad 4.2 grados a 57 km al sur de Jaltipan de Morelos, Veracruz a las 03:01 horas

SISMO Magnitud 4.2 Loc 57 km al SUR de JALTIPAN DEMORELOS, VER 03/09/26 03:01:40 Lat 17.46 Lon -94.60 Pf 153 km pic.twitter.com/qE0ZcVItIo — Sismologico Nacional (@SismologicoMX) September 3, 2026

Sismo intensidad 4.3 grados a 125 km al suroeste de Ciudad Hidalgo, Chiapas a las 01:49 horas

SISMO Magnitud 4.3 Loc 125 km al SUROESTE de CD HIDALGO, CHIS 03/09/26 01:49:26 Lat 14.21 Lon -93.20 Pf 16 km pic.twitter.com/BMqZR4D0PN — Sismologico Nacional (@SismologicoMX) September 3, 2026

Medidas de prevención

Toma medidas en tu hogar

Antes de que suceda un temblor, se recomienda revisar de manera constante la estructura del hogar, así como identificar las zonas de menor riesgo; además, revisa las instalaciones de gas y luz.

Planifica evacuación con tu familia

Ante un eventual sismo, prepara a tu familia para la prevención de riesgos con la elaboración de un plan. También puedes realizar simulacros y ubicar las rutas de evacuación, además de tener a la mano una mochila de vida.

En un sismo, conserva la calma

Durante un temblor, es importante alejarte de puertas y ventanas, conservar la calma, cortar el suministro de gas y electricidad, así como alejarse de edificios altos.

Medidas para un retorno seguro a casa

Una vez que pase es importante que al regresar a tu hogar no encender cerillos, usar el teléfono solo para emergencias y atender las recomendaciones de las autoridades.

Prepara una mochila de vida

Recuerda que la prevención puede ayudarnos a salvar muchas vidas.

Percepción por entidad:



🟢 Veracruz:

Percepción ligera en las regiones de Tres Valles, Zongolica y Xalapa, sin reporte de afectaciones. Se mantienen recorridos de monitoreo.



🟢 Chiapas:

Percibido en las regiones de Los Altos y La Frailesca. En la región Metropolitana únicamente… — Coordinación Nacional de Protección Civil (@CNPC_MX) September 3, 2026

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LMCT