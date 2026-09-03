Sheinbaum lamenta asesinato de Jonathan Meléndez; fue por una disputa entre familias, señala

La Presidenta Claudia Sheinbaum lamentó este jueves el asesinato del músico e integrante del grupo Camilo Séptimo, Jonathan Meléndez, y su familia, y dijo que fue por una “disputa que tenía la familia con otra familia”.

“Es una situación muy triste, lamentable”, mencionó la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo este jueves en su conferencia de prensa en Palacio Nacional.

Claudia Sheinbaum dijo que las familias de las víctimas reciben apoyo por parte del Gobierno del Estado de México.

El tecladista Jonathan Samuel Meléndez Ochoa, cofundador de la banda mexicana de indie rock Camilo Séptimo; su esposa embarazada, una hija suya de tres años y una empleada doméstica, fueron ejecutados a tiros en su propio domicilio en Atizapán de Zaragoza, multihomicidio en el que sobrevivió un niño de seis años, también hijo del músico.

El homicidio múltiple, que ha sacudido e indignado a la sociedad, tuvo lugar en el penthouse de la familia, localizado en el fraccionamiento Grand Viure de la Zona Esmeralda en el municipio mexiquense —el cual forma parte de la Zona Metropolitana del Valle de México—, que está bajo intervención pericial.

Los reportes refieren que un conocido de Jonathan Samuel Meléndez Ochoa alertó a los cuerpos de seguridad la noche del martes, después de que la propia víctima le comentó que se reuniría con un socio y le pidió que, si no se comunicaba con él en un lapso determinado, acudiera a las autoridades.

Al arribar al lugar, las autoridades localizaron al músico de 38 años y a su esposa, de 35, maniatados y con un disparo de arma de fuego en la cabeza, mientras que su hija, la menor de tres años, de igual manera fue encontrada con un disparo en la cabeza y la empleada, de 21 años, fue hallada en el baño con un tiro en la espalda.

En el inmueble también murió, incluso, la mascota de la familia —la cual, de igual manera, estaba maniatada—, mientras el pequeño de seis años apareció con vida y sin signos de violencia, tras esconderse en una de las habitaciones del departamento.

Como presuntos responsables, dos hombres fueron detenidos ayer en la Ciudad de México por agentes mexiquenses, con el apoyo de policías capitalinos y elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) federal.

Se trata de Diego Sebastián “N”, identificado como socio del productor musical y probable responsable del homicidio múltiple, y antes de su captura las autoridades detuvieron a Gerardo “N”, quien también es investigado por su posible intervención en los hechos.

Aunque la Fiscalía del Estado de México no estableció el móvil del crimen, se mencionó que Diego Sebastián acudió a la casa del músico por una presunta disputa que involucraba recursos económicos.

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FGR