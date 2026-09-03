Sheinbaum señala intentos desde EU de dividir al Gobierno; “topan con pared”

LA PRESIDENTA, ayer, en el estreno de nuevo set para las mañaneras

La Presidenta Claudia Sheinbaum acusó que desde Estados Unidos hay una búsqueda para generar divisiones al interior del Gobierno de México como parte de una estrategia de debilitamiento e injerencia, luego de que el director de la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés), Terry Cole, reconociera públicamente al secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, mientras mantiene un discurso crítico contra la administración mexicana.

En conferencia matutina, la mandataria fue consultada sobre si el reconocimiento de Cole a García Harfuch —a quien calificó como un “amigo de Estados Unidos” y una persona confiable— podría formar parte de una narrativa para intervenir o influir en los próximos procesos electorales de México.

Sheinbaum sostuvo que la división interna es una de las estrategias que históricamente han utilizado desde EU para debilitar a gobiernos independientes que defienden su soberanía.

El Dato: El 19 de agosto, la Presidenta acusó un doble discurso de Cole por elogiar al secretario de Seguridad cuando antes dijo que el Gobierno está relacionado con cárteles.

“Ellos buscan, de una u otra manera, para debilitar a los gobiernos, porque este es uno de sus objetivos, y particularmente gobiernos independientes que defendemos la soberanía: dividirnos internamente. Es una de sus estrategias. No de ahora, de siempre”, afirmó.

La Presidenta señaló que una de las tácticas consiste en generar diferencias dentro de los gabinetes de seguridad o entre integrantes del Gobierno federal, mediante declaraciones en las que se elogia a algunos funcionarios mientras se cuestiona a otros.

Sin embargo, aseguró que esta estrategia no ha tenido resultados en su administración debido a la coordinación y unidad que existe entre las instituciones encargadas de la seguridad.

“Lo que pasa es que se topan con pared, porque el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México tiene una coordinación y una unidad enorme (…) Entonces piensan que por hablar bien de uno y mal de otros van a generar al interior división, pero fracasan en eso porque no lo logran, porque hay mucha coordinación y mucho patriotismo de todos, de la defensa de México”, sostuvo.

La titular del Ejecutivo federal, ayer, en conferencia. ı Foto: Especial

Sheinbaum Pardo destacó la coordinación entre el secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo; el secretario de Marina, Raymundo Pedro Morales; el de Seguridad, Omar García Harfuch; la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, y la Consejería Jurídica de la Presidencia, encabezada por Luisa María Alcalde.

En particular, resaltó el trabajo conjunto de las tres principales instituciones de seguridad y descartó que existan diferencias entre sus titulares. “No hay divisiones al interior”.

La mandataria sostuvo que la coordinación entre las dependencias es uno de los factores que ha permitido obtener resultados en materia de seguridad, entre ellos, una reducción histórica en los homicidios dolosos.

“Los resultados que tenemos de 51 por ciento de reducción de homicidios no se podrían tener si no hay coordinación en el Gabinete de Seguridad y con la Fiscalía General de la República (FGR) también”, afirmó.

Aunque la mandataria reconoció que la FGR es autónoma, recordó que existe colaboración con el Gobierno federal en asuntos relacionados con delincuencia organizada y otros delitos.

Sheinbaum también llamó la atención sobre el contexto electoral estadounidense y consideró que México es utilizado con frecuencia como parte del debate político de ese país. Además, dejó ver que incluso las elecciones mexicanas suelen estar en el foco de las autoridades estadounidenses.

“Lo que buscan es… y también influir en las elecciones nuestras. Pero es un asunto de siempre, y nada más nosotros tener claridad de ello”. Ante esta situación, reiteró que México debe ocuparse de sus propios asuntos y mantener la cooperación con Estados Unidos bajo un marco de respeto a la soberanía.

“Y como hemos dicho: que se ocupen de los asuntos de allá, acá nos ocupamos nosotros de los asuntos de acá, y nos coordinamos, como lo hemos hecho hasta ahora, que ha habido muy buena coordinación.

“Y ellos también han entendido nuestra posición soberana. Lo ha dicho varias veces el secretario de Seguridad de Estados Unidos: ‘respetamos la decisión de México de mantener su soberanía’. Y en ese marco nos estamos coordinando”, concluyó.

Declaración “dinamita” la relación bilateral: PRI

| Por Tania Gómez |

Las declaraciones de la Presidenta Claudia Sheinbaum sobre una presunta intención de Estados Unidos de influir en las elecciones mexicanas generaron posiciones encontradas en el Senado.

El coordinador del PRI, Manuel Añorve, acusó que ese discurso “dinamita” la relación bilateral y cuestionó que se utilice una supuesta amenaza de intervención, pues esa narrativa es un discurso dirigido a los seguidores de la Presidenta.

“Yo no veo al gobierno de Estados Unidos tratando aquí de invadir México, por favor, ese es un falso discurso que le habla a sus seguidores. Ése es un discurso muy mal orientado que dinamita la relación con Estados Unidos”, acusó el priista.

Advirtió que esta postura puede afectar la relación con Washington y consideró que, en lugar de confrontar a EU, el Gobierno debería atender los señalamientos contra funcionarios y presuntos vínculos con la delincuencia organizada.

Por su parte, el coordinador de la bancada de Movimiento Ciudadano, Clemente Castañeda, rechazó que perciba una injerencia electoral, sino que la mandataria recurre a “evasivas” para no asumir responsabilidad frente a los señalamientos de EU, y consideró que el Gobierno debe responder a los señalamientos y no atribuirlos a una estrategia de intervención.

“No, yo no percibo eso que comenta la Presidenta. Yo creo que la Presidenta lo que está haciendo es buscando evasivas, sobre todo para no asumir la responsabilidad”, afirmó el emecista.

Mientras que la vicecoordinadora del Partido del Trabajo, Geovanna Bañuelos, respaldó la postura de la mandataria y llamó a cerrar filas en torno a su gobierno.

“Coincidimos a plenitud con nuestra Presidenta de la República. En nuestro movimiento no hay ni habrá rupturas”, manifestó la legisladora.

Documentan 80 años de injerencismo de EU

| Por Elizabeth Hernández |

La estrategia que Claudia Sheinbaum atribuye a Estados Unidos para dividir a su gabinete tiene un precedente más amplio que los elogios recientes hacia Omar García Harfuch. Desde hace al menos ocho décadas, investigaciones académicas, auditorías oficiales y archivos desclasificados documentan que agencias estadounidenses han buscado interlocutores privilegiados dentro del Gobierno mexicano, establecido canales reservados con funcionarios de alto nivel y creado grupos especiales bajo esquemas propios de confianza.

El señalamiento de la Presidenta respecto a la injerencia surgió después de que Terrance Cole, director de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA), calificó en agosto al secretario de Seguridad y Protección Ciudadana como “socio de confianza y buen amigo de EU”.

Este miércoles, Sheinbaum Pardo sostuvo que Washington intenta introducir diferencias políticas entre integrantes de su equipo: “Piensan que por hablar bien de uno y mal de otros van a generar al interior división, pero pues fracasan en eso porque no lo logran”.

El Dato: López Obrador clausuró la SIU que operaba con la Policía Federal y la Secretaría de Seguridad tras denuncias de que el grupo había sido infiltrado por el narcotráfico.

Uno de los antecedentes aparece mucho antes de la implementación de la DEA. El académico Carlos A. Pérez Ricart documentó que la Oficina Federal de Narcóticos (FBN, por sus siglas en inglés), antecesora de la actual corporación antidrogas (DEA), empleó entre 1940 y 1968 mecanismos de presión diplomática, agentes desplegados en territorio nacional y vínculos con servidores públicos para influir en la política mexicana contra los estupefacientes.

En el gobierno de Lázaro Cárdenas, la oficina encabezada por Harry J. Anslinger, excomisionado de la FBN del Departamento del Tesoro de los EU, confrontó el Reglamento Federal de Toxicomanías de 1940, que permitía suministrar narcóticos bajo supervisión médica. La investigación de Pérez Ricart señala que un embargo de medicamentos, impulsado desde esa institución, contribuyó a la suspensión del modelo en julio de 1940.

Más adelante, Anslinger elevó la presión contra la administración de Miguel Alemán. En 1947 cuestionó a México ante la Comisión de Estupefacientes de Naciones Unidas por la producción de drogas y promovió una moción internacional de censura. Después, las autoridades nacionales ampliaron las campañas de erradicación, incrementaron la participación de soldados y policías judiciales, además de endurecer las sanciones relacionadas con esos delitos.

Con la Guerra Fría apareció un mecanismo todavía más directo. Winston Mackinley Scott, jefe de la estación de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) en la Ciudad de México, desarrolló LITEMPO, nombre clave de una red secreta de contactos que alcanzó los niveles superiores del poder político nacional.

Una investigación sustentada en documentos desclasificados señala que Scott incorporó a 12 personas a ese circuito entre 1956 y 1969. Entre ellas figuraron Gustavo Díaz Ordaz, Luis Echeverría Álvarez, Adolfo López Mateos y Fernando Gutiérrez Barrios.

El esquema permitió intercambiar información sensible mediante conductos ajenos a la diplomacia ordinaria y convirtió a ciertos integrantes de la estructura gubernamental en interlocutores directos de la inteligencia estadounidense que cuidaban los intereses de EU en México.

A diferencia de LITEMPO, las décadas posteriores llevaron esa selección de contrapartes hacia mecanismos formales de cooperación. En 1997, la DEA incorporó a México al programa de Unidades de Investigaciones Sensibles (SIU, por sus siglas en inglés), compuesto por servidores públicos mexicanos elegidos para intervenir en operaciones bilaterales reservadas después de que superaran controles de confianza establecidos para reducir filtraciones.

Según una auditoría de la Oficina del Inspector General del Departamento de Justicia estadounidense, el esquema contaba en 2006 con 184 integrantes mexicanos. Sus miembros pertenecían a la entonces Agencia Federal de Investigación (AFI) y debían aprobar revisiones de antecedentes penales, análisis para detectar consumo de drogas y pruebas de polígrafo antes de recibir capacitación, equipo y respaldo para realizar investigaciones conjuntas.

Frente a esos antecedentes, el fenómeno que hoy denuncia la Presidenta Claudia Sheinbaum no carece de referentes históricos. Washington ha recurrido a distintos mecanismos de control e investigación para identificar a funcionarios confiables, establecer relaciones directas con determinadas áreas del Estado mexicano y reservar información para estructuras previamente seleccionadas. Los métodos, objetivos y circunstancias de interés han cambiado con cada etapa de la relación bilateral, pero el objetivo se mantiene.





CSP a pregunta sobre Olán: Todo se investiga

| Redacción |

“Todo se investiga”, respondió la Presidenta Claudia Sheinbaum ante la pregunta de si el empresario Jorge Amílcar Olán, amigo de Andrés Manuel López Beltrán, es indagado por autoridades por su presunta relación con el delito de contrabando de combustible.

“Todo se investiga, todo, no hay nada que no se investigue, pero tiene que basarse en evidencias científicas, porque si no, pues es ‘lo que dice una revista, un periódico, una red’. Entonces, todo se investiga, tanto administrativamente como penalmente”, dijo en conferencia.

63 permisos aduanales se han cancelado por presunto huachicol

La Presidenta comentó: “Ya que la fiscal (Ernestina Godoy) pueda informar de toda esta investigación alrededor del contrabando de combustible”.

—¿Hacienda tiene información en torno a Amílcar Olán?, le preguntaron.

—Sí… Y también la Secretaría Anticorrupción y de Buen Gobierno, comentó.

Jorge Amílcar Olán, cercano al segundo hijo del expresidente López Obrador, es dueño de la empresa Portacelis Gas and Oil, investigada por el SAT y la Secretaría de Hacienda por el impago de 834 millones de pesos en impuestos tras tramitar 139 pedimentos fraudulentos de importación de combustibles con información falsa en ferrotanques.

Rechaza EU dar más pruebas contra Rocha

| Por Claudia Arellano |

La Presidenta Claudia Sheinbaum explicó ayer que, a pesar de que México ha solicitado a Estados Unidos pruebas que sustenten su solicitud para que nuestro país le entregue al gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, señalado allá por presuntos vínculos con el narcotráfico, la respuesta ha sido que no hay obligación de entregar elementos adicionales, debido a que su demanda corresponde a una detención urgente con fines de extradición.

“La respuesta de Estados Unidos ha sido que no tendrían por qué mostrar alguna prueba adicional. Eso es lo que hasta ahora han contestado”, dijo la mandataria durante su conferencia de prensa.

Precisó que las autoridades estadounidenses todavía podrían presentar pruebas posteriormente, particularmente durante un eventual proceso judicial en ese país.

El Tip: el gobierno admitió “tensión” por la petición que hizo EU de 10 personas, entre ellas el gobernador de Sinaloa con licencia, Rubén Rocha Moya, y el senador Enrique Inzunza.

“Todavía podrían presentar alguna prueba, pero hasta ahora... habría que ver qué es lo que traen de pruebas en contra de él”, señaló.

¿En un acto de confianza, México no diría: “lo extraditamos para, en un juicio, ver qué es lo que traen de pruebas en contra de él en Estados Unidos?”, se le preguntó a la mandataria. “No, porque ellos también nos piden pruebas. O sea, es una relación recíproca”, respondió.

“Primero, es nuestra Constitución y nuestras leyes. O sea, cuando hay una orden de aprehensión contra una persona, tiene que haber documentación de acuerdo con nuestro sistema penal”, agregó.

En este sentido, hizo un paréntesis para hablar de las diferencias entre el sistema penal acusatorio de Estados Unidos y el mexicano, respecto al valor que tienen los testimonios como elementos probatorios.

De acuerdo con la Presidenta, en el sistema estadounidense, los testimonios se toman como pruebas con mayor facilidad, mientras que en nuestro país se requieren otro tipo de elementos para acreditar la probable responsabilidad de una persona y avanzar en una línea de investigación.

“En Estados Unidos, los testimonios se toman como pruebas; en México no”, afirmó la mandataria.

Añadió que también existen diferencias respecto a la tipificación de delitos. En el caso relacionado con el transporte ilegal de combustible, señaló que las autoridades estadounidenses han argumentado que dicha conducta no está tipificada de la misma manera en México.

Por ello, indicó, cuando EU solicita colaboración de México debe plantear un delito que también esté contemplado dentro del sistema penal mexicano.

Durante la misma conferencia, la consejera jurídica del Ejecutivo federal, Luisa María Alcalde, señaló que México ha enfrentado situaciones similares al solicitar a EU detenciones con fines de extradición.

“Nosotros hemos solicitado igual estas detenciones con fines de extradición y en absolutamente todos los casos nos han contestado que hay que incorporar nueva evidencia o, en su caso, rechazan esa solicitud y nos piden que se solicite formalmente la extradición”, dijo.

Alcalde Luján explicó que, en el caso del gobernador Rocha Moya, la documentación enviada por EU fue analizada y se determinó que no contaba con elementos suficientes para continuar con el procedimiento y llevar el caso ante un juez; por eso México solicitó mayores elementos a las autoridades estadounidenses.

CSP niega ruptura con AMLO; “es absurdo”

| Por Claudia Arellano |

La Presidenta Claudia Sheinbaum rechazó que exista una ruptura política con el expresidente Andrés Manuel López Obrador y señaló que es “absolutamente absurda” la narrativa que pretende mostrar una confrontación entre ambos y una supuesta división entre “obradoristas” y “claudistas”.

Durante la conferencia matutina, la mandataria sostuvo que, ante la falta de argumentos para cuestionar los resultados de su administración, sus adversarios han comenzado a impulsar la versión de que existe una profunda división en el movimiento de la 4T.

“Ahora el argumento que quieren, como que permee, es que hay una profunda división entre el presidente López Obrador y su servidora, que ahora ‘los obradoristas’ y ‘los claudistas’. Es absolutamente absurda”, afirmó.

El Dato: El gobierno de Claudia Sheinbaum ha logrado mantener los niveles de aprobación ciudadana cercanos a 70 por ciento bajo las mismas bases políticas del sexenio anterior.

Sheinbaum Pardo aseguró que López Obrador ha mantenido una actitud de respeto hacia su administración desde que dejó la Presidencia y descartó que el exmandatario intervenga en las decisiones de su gobierno.

“Ha sido sumamente respetuoso (…) No ha mandado ningún mensaje que diga: ‘haz esto, haz aquello; no estoy de acuerdo con esto que hiciste’”, señaló.

La Presidenta consideró que la idea de que López Obrador gobierna detrás de ella responde a una visión machista que cuestiona la capacidad de las mujeres para ejercer plenamente el poder: “Esta idea de que detrás de la Presidenta está gobernando López Obrador es una idea muy machista, la verdad, de que las mujeres no tenemos ninguna posibilidad de desarrollar el gobierno”.

En este sentido, hizo énfasis en que su administración tiene capacidad propia para gobernar y tomar decisiones.

También rechazó que los acontecimientos políticos en Sinaloa hayan generado una pugna interna dentro de Morena o que exista una disputa entre ella y el expresidente por el control del movimiento.

“Ahora que pasó lo de Sinaloa, lo de Rocha, y demás… Ahora ya se inventaron que hay una pugna interna y que vamos a ver si la Presidenta ahora sí pone a sus candidatos para demostrar que tiene el control del país”, declaró.

La mandataria rechazó esa interpretación y aseguró que las candidaturas de Morena no son definidas por ella: “Los candidatos en Morena los pone el pueblo, porque lo ponen las encuestas. Ni siquiera la Presidenta participa, ni en su momento el presidente López Obrador, en definir a los candidatos”.

Este mecanismo de asignación por encuesta, dijo, es precisamente uno de los factores que han permitido mantener la cohesión del movimiento.

“Es absolutamente falso. ¿Qué quieren poner? Quieren incidir en una división. Eso sí quieren ellos. Quieren que haya una división para debilitar al movimiento”, acusó la mandataria.

En ese sentido, agregó que quienes impulsan esa narrativa volverán a fracasar y atribuyó la aprobación que mantiene el Gobierno federal a que su administración ha mantenido los principios que dieron origen a la Cuarta Transformación: “Porque no sólo es la Presidenta, tiene que ver con que no hemos traicionado”.

RESPONDE A ALITO. Durante su conferencia, Claudia Sheinbaum fue consultada sobre los señalamientos de Alejandro Moreno, en los posicionamientos de grupos parlamentarios con motivo del Segundo Informe de Gobierno, en los que el dirigente nacional del PRI aseguró que su partido recuperará el poder y que la oposición logrará arrebatar a Morena la mayoría calificada en la Cámara de Diputados.

“Está muy difícil, ¿no?”, respondió la mandataria, quien sostuvo que, más allá de las proyecciones y declaraciones de los dirigentes de oposición, su gobierno presentó ante la ciudadanía los principales resultados alcanzados en sus primeros dos años de administración.

La mandataria federal aseguró que los partidos de oposición difícilmente coincidirán con el balance presentado por su gobierno, pero esa diferencia de opiniones no modifica la percepción de la mayoría de la población: “¿Qué van a decir los de la oposición? No van a reconocer. Tampoco pasa nada”.

Sheinbaum Pardo insistió en que la valoración sobre su gestión no depende exclusivamente de las críticas de los partidos, sino de la percepción ciudadana: “La mayoría del pueblo de México... y el pueblo de México está hablando”.

Montiel: hay unidad en la 4T

Por Claudia Arellano

La dirigente de Morena, Ariadna Montiel Reyes, acusó al PRI y al PAN de buscar alianzas ante su debilitamiento electoral y sostuvo que, frente a ello, el movimiento de la Cuarta Transformación (4T) se mantiene unido en torno a su proyecto político al resaltar que “hay unidad”.

Sobre la ausencia de Andrés López Beltrán en el Segundo Informe de Gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum, explicó que dejó de formar parte del Comité Ejecutivo Nacional de Morena y, por ello, no participa en actividades partidistas.

También insistió en que el partido atraviesa por un momento de cohesión y descartó las versiones sobre disputas internas que amenacen al movimiento.

Ariadna Montiel, Presidenta de Morena, ayer, en conferencia de prensa. ı Foto: Especial

La morenista aseguró que en la oposición se encuentran más debilitados y citó una encuesta de Enkoll que registra que el PRI tendría siete por ciento de identificación partidista.

La lideresa sostuvo que el PRI y el PAN conforman el llamado “PRIAN” y los acusó de representar un régimen caracterizado por la corrupción y los privilegios.

Destacó las señales contradictorias del dirigente nacional del PAN respecto a una eventual alianza con el PRI. Al concluir, dijo sobre Moreno: “Tiene más viajes el presidente del PRI a Washington que a cualquier colonia”.

Resaltan reformas de gran calado en 2 años con Claudia Sheinbaum

| Por Claudia Arellano |

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo inició este miércoles su propia glosa del Segundo Informe de Gobierno, con lo que integrantes de su Gabinete y titulares de organismos e instituciones públicas acudirán a la conferencia matutina para presentar los principales resultados alcanzados durante los dos primeros años de la actual administración.

La primera funcionaria en participar fue la consejera jurídica de la Presidencia, Luisa María Alcalde, quien presentó un balance de las modificaciones constitucionales, nuevas leyes y reformas legales impulsadas durante los dos últimos años.

Alcalde Luján informó que hasta el momento se han aprobado 27 reformas constitucionales y 76 legales, que han permitido recuperar el sentido social de la Carta Magna.

El Dato: Entre las reformas, destacó la reducción a 40 horas de la jornada laboral y de la brecha salarial, protección a jornaleras agrícolas y recuperar la construcción de vivienda social.

La consejera jurídica sostuvo que el reformismo de la administración federal responde al objetivo de crear “un nuevo pacto social” que coloque al pueblo en el centro de las decisiones públicas.

La funcionaria dividió las reformas impulsadas durante este periodo en distintos ejes, entre ellos soberanía nacional y recuperación de la rectoría del Estado; fortalecimiento de la democracia y austeridad republicana; seguridad, combate a la impunidad y acceso a la justicia; bienestar y prosperidad compartida; trabajo digno; vivienda; medio ambiente; inversión y simplificación administrativa, así como derechos de las mujeres, niñas, niños, adolescentes y pueblos indígenas.

Alcalde Luján destacó las modificaciones encaminadas a recuperar la rectoría del Estado sobre sectores estratégicos y recursos naturales, particularmente en materia energética.

Entre los cambios mencionó la prohibición del nepotismo y la reelección, así como medidas para eliminar privilegios en las altas esferas del Gobierno y el impulso de mecanismos de participación ciudadana, como la consulta popular.

En materia de seguridad, señaló que la administración de Claudia Sheinbaum ha impulsado reformas para combatir la extorsión, el tráfico de fentanilo, la utilización de facturas falsas, lavado de dinero, tráfico de armas y feminicidios.

CAMBIOS PROFUNDOS. La Presidenta Claudia Sheinbaum destacó que varias de las modificaciones constitucionales aprobadas en el Congreso de la Unión durante los últimos dos años representan cambios “muy profundos” para México, particularmente en materia de derechos de los pueblos indígenas y afromexicanos, soberanía, Poder Judicial, maíz nativo, agua y seguridad pública.

Resaltó que las 27 reformas constitucionales y 76 legales aprobadas, han sido con el objetivo de recuperar el sentido social y la soberanía en la Constitución, lo que es fundamental para el presente y el futuro del país, además de que refleja el cambio profundo que vive México con la Cuarta Transformación.

Entre las reformas que consideró más relevantes, mencionó el reconocimiento pleno de los pueblos indígenas y afromexicanos como sujetos de derecho.

“Es histórico; desde la Independencia no había habido reforma que los reconociera en el carácter de pueblos indígenas y afroamericanos. Es muy profunda la reforma”, expuso.

La mandataria federal también destacó la enmienda realizada al Poder Judicial, que establece la elección directa de sus integrantes por parte de la ciudadanía, así como la modificación constitucional que impide la siembra de maíz transgénico en el territorio nacional.

Otro de los cambios que señaló entre los impulsos reformistas fundamentales fue la modificación al artículo 40 constitucional, relacionada con la defensa de la soberanía nacional. También destacó la incorporación de la igualdad sustantiva de las mujeres a la Constitución y la reforma a la Ley de Aguas Nacionales, que convierte el recurso en un derecho bajo tutela del Estado y deja de considerarse como mercancía.

“La 4T tiene hoy una nueva norma constitucional que echa para atrás una buena parte de las reformas del neoliberalismo y que recupera soberanía, avanza en la democracia, el reconocimiento de los pueblos y derechos sociales: la vivienda, la salud, la educación y los programas de bienestar”, insistió.

IMPULSO ECONÓMICO. La Presidenta señaló que durante los próximos días el Gobierno federal dará a conocer los detalles del paquete económico que será presentado ante el Congreso.

Explicó que el próximo 9 de septiembre, en la conferencia, ella y su equipo expondrán las principales características de este documento. Adelantó que, además del paquete fiscal y presupuestal, su administración contempla diversas reformas vinculadas con el desarrollo económico nacional.

Entre ellas, mencionó modificaciones para apoyar a las micro y pequeñas empresas, así como iniciativas encaminadas a fortalecer la economía digital.

De fondo

Las reformas realizadas en este periodo se engloban en los siguientes ejes: