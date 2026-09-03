Fallece Raymundo Gómez Flores, papá de Altagracia Gómez, asesora empresarial de Sheinbaum

Raymundo Gómez Flores, empresario, exsenador tapatío y padre de Altagracia Gómez, coordinadora del Consejo Asesor de Desarrollo Económico y asesora empresarial de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, falleció a los 74 años de edad.
Así lo confirmó el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus en sus redes sociales, en un mensaje en el que lamentó el deceso y que acompañó con una fotografía:
“Don Raymundo Gomez Flores fue un gran empresario. Visionario, valiente, y muy arrojado. Un emprendedor nato, en los negocios y en la política...”
¿Quién es Raymundo Gómez Flores?
- Empresario mexicano nacido el 24 de junio de 1952 en Guadalajara, Jalisco.
- Abogado, egresado de la Universidad de Guadalajara.
- Empresario vinculado inicialmente al transporte público, al dirigir el negocio familiar.
- Distribuidor de Fiat y también trabajó como almacenista y cajero en el Hotel Roma de Guadalajara.
- Propietario mayoritario de DINA, fabricante de camiones y autobuses.
- Encabezó el grupo inmobiliario Los Camichines.
- Estuvo al frente del consorcio camionero Estrella Blanca.
- Fundador de Minsa, empresa dedicada a la fabricación de harina de maíz.
- Miembro del Consejo de Inversión Jalisciense.
- Fue presidente del Grupo Empresarial de Occidente.
- Accionista de Mexicana de Autobuses y Banca Cremi.
- Miembro fundador del Banco Industrial de Jalisco.
- Promovió la creación de consejos económicos y sociales para impulsar el desarrollo de Jalisco.
- Fue senador de la República en dos legislaturas.
- En 2022, el Gobierno de Jalisco reconoció su trayectoria empresarial y le otorgó el premio René Justin Rivial León.
- Su actividad empresarial estuvo enfocada principalmente en el desarrollo inmobiliario y el sector del transporte.