Dueño de Dina y Minsa

Fallece Raymundo Gómez Flores, papá de Altagracia Gómez, asesora empresarial de Sheinbaum

Raymundo Gómez Flores, empresario, exsenador tapatío y padre de Altagracia Gómez; destacó en transporte, inmobiliario y producción de harina de maíz

Fallece Raymundo Gómez Flores, papá de Altagracia Gómez, asesora empresarial de Sheinbaum
Fallece Raymundo Gómez Flores, papá de Altagracia Gómez, asesora empresarial de Sheinbaum Foto: Especial
Por:
La Razón Online

Raymundo Gómez Flores, empresario, exsenador tapatío y padre de Altagracia Gómez, coordinadora del Consejo Asesor de Desarrollo Económico y asesora empresarial de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, falleció a los 74 años de edad.

Así lo confirmó el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus en sus redes sociales, en un mensaje en el que lamentó el deceso y que acompañó con una fotografía:

“Don Raymundo Gomez Flores fue un gran empresario. Visionario, valiente, y muy arrojado. Un emprendedor nato, en los negocios y en la política...”

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El mensaje del gobernador en redes sociales
El mensaje del gobernador en redes sociales ı Foto: Especial

¿Quién es Raymundo Gómez Flores?

  • Empresario mexicano nacido el 24 de junio de 1952 en Guadalajara, Jalisco.
  • Abogado, egresado de la Universidad de Guadalajara.
  • Empresario vinculado inicialmente al transporte público, al dirigir el negocio familiar.
  • Distribuidor de Fiat y también trabajó como almacenista y cajero en el Hotel Roma de Guadalajara.
  • Propietario mayoritario de DINA, fabricante de camiones y autobuses.
  • Encabezó el grupo inmobiliario Los Camichines.
  • Estuvo al frente del consorcio camionero Estrella Blanca.
  • Fundador de Minsa, empresa dedicada a la fabricación de harina de maíz.
  • Miembro del Consejo de Inversión Jalisciense.
  • Fue presidente del Grupo Empresarial de Occidente.
  • Accionista de Mexicana de Autobuses y Banca Cremi.
  • Miembro fundador del Banco Industrial de Jalisco.
  • Promovió la creación de consejos económicos y sociales para impulsar el desarrollo de Jalisco.
  • Fue senador de la República en dos legislaturas.
  • En 2022, el Gobierno de Jalisco reconoció su trayectoria empresarial y le otorgó el premio René Justin Rivial León.
  • Su actividad empresarial estuvo enfocada principalmente en el desarrollo inmobiliario y el sector del transporte.
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