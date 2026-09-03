Fallece Raymundo Gómez Flores, papá de Altagracia Gómez, asesora empresarial de Sheinbaum

Dueño de Dina y Minsa

Raymundo Gómez Flores, empresario, exsenador tapatío y padre de Altagracia Gómez, coordinadora del Consejo Asesor de Desarrollo Económico y asesora empresarial de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, falleció a los 74 años de edad.

Así lo confirmó el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus en sus redes sociales, en un mensaje en el que lamentó el deceso y que acompañó con una fotografía:

“Don Raymundo Gomez Flores fue un gran empresario. Visionario, valiente, y muy arrojado. Un emprendedor nato, en los negocios y en la política...”

El mensaje del gobernador en redes sociales ı Foto: Especial

¿Quién es Raymundo Gómez Flores?