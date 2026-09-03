Cae ‘El Amarillo’, líder de una célula criminal vinculada con ‘Los Rusos’: Omar García Harfuch

Govén Ulisses N., alias “El Amarillo” y/o “El Gobén”, identificado como objetivo prioritario y presunto líder de una célula criminal vinculada con “Los Rusos”, fue detenido en Lomas de Angelópolis, en la capital poblana, informó Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

“Derivado de trabajos de inteligencia e investigación, en una operación conjunta de la Agencia de Investigación Criminal y FEMDO de @FGRMexico, @SSPCMexico y @SEMAR_mx, con información del Centro Nacional de Inteligencia y en coordinación con autoridades del estado de Puebla y Guerrero fue detenido en Lomas de Angelópolis Govén Ulisses N, alias “El Amarillo” y/o “El Gobén”, objetivo prioritario y presunto líder de una célula criminal vinculada con “Los Rusos”, con presencia principalmente en Acapulco, Guerrero. Este sujeto es identificado como uno de los principales generadores de violencia de dicha organización y está relacionado con delitos que afectan directamente a la población, entre ellos extorsión, secuestro y privación ilegal de la libertad, homicidio, así como tráfico y distribución de drogas", informó el mando de la SSPC.

Omar García Harfuch precisó que junto con “El Amarillo” fueron detenidas dos personas que fungían como sus escoltas.

Durante la operación se aseguraron armas, drogas y vehículos de lujo.

“De manera simultánea continúan cateos en distintos puntos de la zona como parte de las investigaciones. Agradecemos al Gobernador de Puebla @armentapuebla_ y a la Gobernadora de Guerrero @EvelynSalgadoP todo el apoyo y la coordinación brindados para el desarrollo de esta operación”.

Derivado de trabajos de inteligencia e investigación, en una operación conjunta de la Agencia de Investigación Criminal y FEMDO de @FGRMexico, @SSPCMexico y @SEMAR_mx, con información del Centro Nacional de Inteligencia y en coordinación con autoridades del estado de Puebla y… pic.twitter.com/jKAZuRoJps — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) September 3, 2026

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