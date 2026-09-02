Monreal se reúne con Harfuch: ‘Nos brindó información actualizada’ sobre seguridad

El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal Ávila, sostuvo una reunión con el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, para conocer información actualizada sobre las acciones que se han implementado en materia de seguridad durante el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

A través de sus redes sociales, Monreal informó que el encuentro se llevó a cabo este miércoles, previo al inicio de los trabajos de la Cámara de Diputados para la glosa y análisis del Segundo Informe de Gobierno.

“Esta mañana me reuní con el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, quien nos brindó información actualizada respecto a las tareas que se han venido realizando con éxito bajo la instrucción de la Presidenta Claudia Sheinbaum”, señaló.

Esta mañana me reuní con el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, @OHarfuch, con quien conversamos en torno a las tareas que se han venido realizando con éxito bajo la instrucción de la Presidenta @ClaudiaShein.



En los próximos días, la @Mx_diputados comenzará con la… pic.twitter.com/qdROGbCzuI — Ricardo Monreal A. (@RicardoMonrealA) September 2, 2026

El legislador destacó que en los próximos días la Cámara de Diputados comenzará con el análisis del informe presidencial, en el que se revisarán los resultados de la administración federal en distintos ámbitos.

Monreal explicó que la glosa abarcará los rubros político, económico y social, así como las políticas implementadas en materia del interior y exterior del país.

El encuentro con García Harfuch ocurre en el contexto del inicio de la glosa del Segundo Informe de Gobierno, proceso mediante el cual el Congreso de la Unión analiza las acciones y resultados reportados por el Poder Ejecutivo.

La reunión también se da luego de que el Gobierno federal ha colocado la coordinación entre las instituciones de seguridad como uno de los principales ejes de su estrategia para combatir los delitos de alto impacto y la delincuencia organizada.

También te puede interesar:

Únete a nuestro canal de WhatsApp . En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

MSL