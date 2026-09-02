Rumbo 2030

Sheinbaum responde a ‘Alito’ tras asegurar que PRI volverá al poder: ‘Está muy difícil’

La mandataria reaccionó a las declaraciones de Alejandro Moreno, quien aseguró que su partido recuperará el poder en 2030 si México continúa por el rumbo actual

Sheinbaum responde a “Alito” sobre regreso del PRI en 2030
Sheinbaum responde a “Alito” sobre regreso del PRI en 2030 Foto: Cuartoscuro
Por:
Claudia Arellano

“Está muy difícil, ¿no?”, respondió la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo al ser cuestionada sobre las declaraciones del dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, quien afirmó ante el Congreso que, de continuar el país por el rumbo actual, su partido regresará a la Presidencia de la República en 2030.

Durante la conferencia matutina, la mandataria fue cuestionada sobre los señalamientos realizados por Moreno Cárdenas durante los posicionamientos de los grupos parlamentarios con motivo del Segundo Informe de Gobierno, en los que el dirigente priista aseguró que el PRI recuperará el poder y que la oposición logrará arrebatar a Morena la mayoría calificada en la Cámara de Diputados.

Ante ello, Sheinbaum se limitó inicialmente a responder: “Está muy difícil, ¿no?”.

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La Presidenta sostuvo que más allá de las proyecciones y declaraciones de los dirigentes de oposición, su gobierno presentó ante la ciudadanía los principales resultados alcanzados durante sus primeros dos años de administración.

“Yo creo que el informe estuvo... ¿qué hicimos? Decir lo que hemos hecho. Y nos faltó, pero no nos dé un informe de cinco horas”, comentó.

Sheinbaum señaló que el objetivo de su informe fue exponer los principales cambios realizados y los fundamentos de las políticas de su administración.

“Entonces digamos lo principal de lo que hemos hecho esencialmente y qué fundamenta lo que estamos haciendo. Qué cambios ha habido”, explicó.

La mandataria reconoció que los partidos de oposición difícilmente coincidirán con el balance presentado por su gobierno, pero consideró que esa diferencia de opiniones no modifica la percepción de la mayoría de la población.

“Qué va a decir los que la oposición, no van a reconocer absolutamente. Tampoco pasa nada”, afirmó.

En ese sentido, Sheinbaum sostuvo que la valoración sobre su gobierno no depende exclusivamente de las críticas de los partidos opositores, sino de la percepción que tiene la ciudadanía sobre los resultados de la administración federal.

La mayoría del pueblo de México... y el pueblo de México pues está hablando”, concluyó.

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MSL

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