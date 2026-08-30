Desafuero de Alito Moreno está listo para avanzar en la Cámara de Diputados

El proceso de desafuero contra el dirigente nacional del PRI, Alejandro “Alito” Moreno Cárdenas, se encuentra listo para avanzar en la Cámara de Diputados y corresponderá al próximo presidente de la Sección Instructora darle continuidad para que pueda ser sometido a consideración del Pleno.
Así lo afirmó el diputado morenista Hugo Eric Flores Cervantes, quien dejará la presidencia de la Sección Instructora a partir del 31 de agosto, luego de solicitar licencia a su cargo para asumir la dirigencia de su nuevo partido político.
Flores aseguró que el proyecto de dictamen relacionado con la solicitud de declaración de procedencia contra Moreno Cárdenas ya está elaborado, por lo que el relevo al frente de la instancia legislativa será el encargado de impulsar los siguientes pasos del procedimiento.
Morena deberá negociar en el Senado para construir mayoría calificada, tras salida de Inzunza, reconoce Ignacio Mier
La solicitud de desafuero contra el senador y dirigente nacional priista fue promovida por la Fiscalía Anticorrupción de Campeche y se relaciona con acusaciones por presuntos actos de corrupción cometidos durante su gestión como gobernador de esa entidad.
El propio Flores ha rechazado que durante su gestión haya obstaculizado el procedimiento contra Moreno y ha sostenido que la Sección Instructora actuó conforme a los elementos que fueron entregados por la Fiscalía de Campeche.
En paralelo, el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, negó que exista algún acuerdo para proteger al dirigente priista y afirmó que serán las instancias legislativas correspondientes las que determinen si existen elementos suficientes para proceder con el retiro de su fuero.
El eventual desafuero de Moreno Cárdenas requerirá que el procedimiento avance por las instancias correspondientes de la Cámara de Diputados antes de que el Pleno determine, en su caso, si procede retirar la inmunidad constitucional al senador.
Con el dictamen presuntamente listo y el cambio en la presidencia de la Sección Instructora, el expediente de “Alito” Moreno queda ahora en manos de la nueva conducción de ese órgano legislativo, que deberá definir si lo impulsa para su eventual discusión y votación en San Lázaro.
Te puede interesar:
- Rosa Icela Rodríguez: No habrá iniciativa preferente al arranque del periodo legislativo
- Ebrard asegura que casos como Rocha Moya, Andy López y huachicol fiscal no afectan negociaciones del T-MEC
- Hacienda busca fortalecer recaudación y garantizar recursos para programas sociales: Édgar Amador
Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.
LMCT