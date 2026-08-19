MC acusa a Hugo Eric Flores de ‘dar la espalda’ a denunciante de Cuauhtémoc Blanco

La coordinadora parlamentaria de Movimiento Ciudadano (MC) en la Cámara de Diputados, Ivonne Ortega Pacheco, cuestionó el papel de Hugo Eric Flores durante el proceso relacionado con la denuncia por presunto abuso sexual contra el exgobernador de Morelos y entonces diputado federal Cuauhtémoc Blanco.

A través de sus redes sociales, Ortega Pacheco señaló que Flores tuvo en sus manos la posibilidad de que la denuncia avanzara y que Blanco pudiera enfrentar el proceso ante la justicia, pero, sostuvo, decidió no hacerlo.

La legisladora recordó que la mayoría de los diputados determinó mantener el fuero constitucional a Blanco, con lo que se impidió que el exfutbolista enfrentara dicho proceso judicial sin esa protección.

“Tuvo en sus manos la oportunidad de que la denuncia por el presunto abuso sexual contra Cuauhtémoc Blanco avanzara y pudiera ser juzgada. No lo hizo”, afirmó Ortega Pacheco.

🗳️📌 HUGO ERIC FLORES DEJA SU CURUL PARA DIRIGIR AL PES 3.0



Hugo Eric Flores anunció que pedirá licencia como diputado a partir del 31 de agosto.



Se perfila para asumir la dirigencia del partido PAZ, sucesor del PES.



Pero su paso por San Lázaro quedará marcado por el caso… pic.twitter.com/QddkpVOEBZ — Juan Ortiz 🗳️👁‍🗨 (@Juan_OrtizMX) August 19, 2026

La emecista agregó que, aunque Hugo Eric Flores deja el cargo, las mujeres no olvidarán la decisión que tomó cuando tuvo la posibilidad de actuar.

“Hoy Hugo Eric deja el cargo, pero las mujeres no vamos a olvidar que, cuando tuvo la oportunidad de actuar y quitarle el fuero a Cuauhtémoc Blanco, prefirió darle la espalda a quien denunció”, sostuvo.

Las declaraciones de Ortega Pacheco ocurren después de que la Cámara de Diputados rechazara retirar el fuero a Blanco, decisión que generó críticas de legisladoras y organizaciones defensoras de los derechos de las mujeres, particularmente por tratarse de una acusación de carácter sexual.

El señalamiento de la coordinadora de MC coloca nuevamente bajo cuestionamiento la actuación de la Sección Instructora y de quienes participaron en el proceso para determinar si procedía el desafuero del legislador.

Ortega Pacheco insistió en que la defensa de las mujeres y el acceso a la justicia no deben depender de intereses políticos ni de la protección que otorgue un cargo público.

También te puede interesar:

Únete a nuestro canal de WhatsApp . En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

MSL