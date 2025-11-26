Diputada increpa a Cuauhtémoc Blanco y él responde con un beso: ‘violentador’, le reclaman | VIDEO

Cuauhtémoc Blanco, en medio de la polémica, otra vez, por responder los reclamos de la diputada Martha Aracely Cruz Jiménez con un beso.

La diputada Martha Aracely Cruz Jiménez, del Partido del Trabajo (PT), y el diputado Cuauhtémoc Blanco Bravo, de Morena, protagonizaron un breve encontronazo, luego de que la legisladora lo calificara de “violentador”, a lo que el morenista respondió enviándole un beso.

Los hechos ocurrieron el 25 de noviembre en la Cámara de Diputados, en plena conmemoración del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres.

En un video se observa el momento en el que la diputada encara al exgobernador de Morelos, quien responde con una mueca burlona y le lanza un beso con la mano antes de retirarse del salón de sesiones

En ese momento, Aracely Cruz hace el gesto de la “mentada de madre” con el brazo derecho, una expresión que a su vez tiene una carga misógina y machista.

Más tarde, la petista explicó que increpó a Cuauhtémoc Blanco debido a que es acusado por Fiscalía de Morelos del delito de violación en grado de tentativa, en agravio de su media hermana, Nidia Fabiola.

En declaraciones a la prensa, comentó que exigió al morenista abandonar el pleno, donde se realizaba la conmemoración del 25N, al mismo tiempo que miles de mujeres marchaban en todo el país contra las violencias machistas.

“Hoy le dije eso: ‘Cuauhtémoc, es 25N, salte del pleno porque eres un violador y no puedes estar aquí y vamos a empezar con la efeméride. Se va a la esquina y me manda un beso", relató.

El gesto, que calificó como violento, encendió los ánimos de la legisladora, quien le reclamó: “‘¡Sácate, vete lejos!’”.

Más allá del ríspido intercambio, Aracely Cruz consideró ofensivo que otras mujeres “van a salir a defenderlo”, mientras que, lamentó, “me van a dejar sola como me han dejado sola todo este tiempo”.

Sin embargo, la coordinadora de las y los diputados de Movimiento Ciudadano, Ivonne Ortega Pacheco, respaldó a la legisladora e insistió en que Cuauhtémoc Blanco debería renunciar a su fuero constitucional para “ser juzgado como cualquier ciudadano por ser un violentador”.

Ortega ha pedido en el pasado al exfutbolista solicitar licencia y renunciar al fuero para enfrentar las acusaciones de intento de violación en su contra.

El pasado 20 de marzo, la Sección Instructora de la Cámara de Diputados, presidida por Hugo Eric Flores Cervantes, desechó la solicitud de desafuero contra Cuauhtémoc Blanco al argumentar que la Fiscalía General del Estado de Morelos incurrió en inconsistencias en la integración del expediente.

Luego el 25 de marzo, el pleno de la Cámara de Diputados aprobó, con 291 votos a favor del Morena, PRI, y el Partido Verde, dar inmunidad a Cuauhtémoc Blanco.

Dos días después, con fuero constitucional, el exgobernador se presentó ante la Fiscalía de Morelos para, “como en la cancha”, declarar sobre el caso.

“Aquí estoy, aquí voy a seguir dando la cara. Me voy a seguir defendiendo (..) Así como lo he hecho en la cancha, aquí estoy, no me escondo”, declaró el 27 de marzo.

El 9 de mayo, el entonces fiscal de Morelos y actual secretario de Gobierno estatal, Edgar Maldonado Ceballos, negó que exista intención de frenar la investigación contra el diputado federal, y aseguró que, “por el contrario, se está haciendo un trabajo a la altura de las circunstancias”.

Sin embargo, el 2 de julio, Hugo Eric Flores Cervantes, como presidente de la Comisión Jurisdiccional, informó que no se había recibido ninguna información por la Fiscalía de Morelos ni se ha presentado formalmente una solicitud de desafuero ante la Cámara de Diputados.

“No tenemos ninguna información oficial de parte de la Fiscalía del Estado de Morelos. No sabemos si van a hacer una nueva solicitud. Es decir, en estos momentos es un asunto no presentado ante la Cámara de Diputados, por lo tanto, ante la Sección Instructora. No tenemos mayor información”, comentó.

