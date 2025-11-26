Une marcha a niñas y abuelas; va plan para erradicar violencia

Jaqueline Palmeros encontró por sí misma el cadáver de su hija, después de cuatro años de búsqueda infructuosa. Mauricio Sabalza tuvo que convertirse en detective ante la indiferencia del Estado frente al feminicidio de su hija, y Lorena Gutiérrez lleva una década esperando justicia por el abuso sexual y asesinato de su pequeña.

Este martes, ellas, al igual que otras más de mil personas, entre mujeres y familiares de víctimas, inundaron el Centro Histórico de la capital mexicana para conmemorar el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, en una jornada donde las cifras de impunidad resonaron fuerte: 92.5 por ciento de las violaciones sexuales quedan sin castigo y 99.6 por ciento de las desaparecidas no son localizadas con vida.

El Dato: Amnistía Internacional denunció el despliegue policial en la marcha y advirtió que “un operativo mal manejado puede terminar vulnerando” a quienes protestan.

Desde el Ángel de la Independencia, la Glorieta de las Mujeres que Luchan y el Monumento a la Revolución, tres torrentes humanos de color morado convergieron rumbo al Zócalo.

La fecha honra la memoria de las hermanas Patria, Minerva y María Teresa Mirabal, asesinadas el 25 de noviembre de 1960 por la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo en República Dominicana, crimen que en 1999 llevó a las Naciones Unidas a establecer este día como símbolo de la lucha global contra la violencia machista, y que cobra particular relevancia como la fecha más emblemática del movimiento feminista global. La jornada transcurrió de manera mayormente pacífica, marcando un contraste con las manifestaciones de años anteriores.

Por primera vez en mucho tiempo, no hubo cristales rotos ni actos vandálicos. Sólo algunas pintas sobre muros y cortinas de negocios dieron testimonio del paso de la protesta, además de la monumental valla metálica de más de tres metros que rodeó Palacio Nacional y gran parte del Zócalo capitalino, un cerco que las manifestantes denunciaron como símbolo de la distancia entre el gobierno y las demandas ciudadanas.

“De manera penosa nos encontramos con este vallado en los alrededores del Palacio Nacional. Aún no es tiempo de mujeres, ni en México ni en el mundo”, señalaron durante el discurso central.

La diversidad generacional fue una de las características más notables de la movilización. Adultas mayores, buscadoras, niñas que salieron de situación de calle, médicas, trabajadoras y activistas compartieron las calles de la capital en un grito colectivo contra la violencia estructural.

Entre las participantes estaba Georgina Moreno, representante de la colectiva Amigas en el Camino por una Vida Digna y Fuera de las Calles, quien marchó acompañada de niñas de entre ocho y 12 años.

“Más que traerlas, es una decisión de ellas, porque constantemente reflexionamos sobre las violencias que se viven como mujer en la calle. Ellas han vivido muchas violaciones a derechos humanos viviendo en la calle o estando en la calle. Han sido víctimas de violencia sexual. Que vengan aquí para ellas es importante y es algo que ellas solicitan hacer”, señaló.

Al encuentro también se hicieron presentes las Médicas Verde Violeta, una colectiva de doctoras feministas que llevaron consignas con los nombres de más de 20 colegas asesinadas, y que plasmaron en una bata blanca.

“Fueron víctimas de feminicidio mientras estaban haciendo su servicio social, asesinadas a veces por sus parejas o incluso por pacientes, en algunas ocasiones en las zonas rurales a donde nos mandan sin protección”, denunciaron.

Las cifras presentadas durante el discurso fueron contundentes: “Cada día 10 mujeres mueren de forma violenta y siete de esos asesinatos quedan impunes. No se ha castigado 92.5 por ciento de las violaciones sexuales que ocurrieron durante el 2024. Y 99.6 de las mujeres desaparecidas no son localizadas con vida”.

En México, donde sólo 21.5 por ciento de los asesinatos de mujeres son tipificados como feminicidios, uno de los reclamos más contundentes fue la invisibilización de las sobrevivientes.

“En México se cuentan los feminicidios, pero aún no se cuantifica a aquellas mujeres que se aferran a la vida, que lograron huir o alguien llegó a impedir el delito”, señalaron las organizadoras, quienes exigieron la tipificación homologada del delito de tentativa de feminicidio en todas las entidades federativas y denunciaron que la ausencia de este reconocimiento legal somete a las sobrevivientes a una tortura institucional interminable.

La brecha salarial de género, que permanece en 34 por ciento, también ocupó un lugar central en las demandas. “Por cada peso que gana un hombre, una mujer gana tan sólo 66 centavos”, se escuchó durante el discurso, donde se exigió el cumplimiento de una jornada laboral de 40 horas semanales.

“No queremos vivir para trabajar, sino trabajar para vivir”, clamaron las manifestantes, quienes también exigieron la libertad de la activista indígena Kenia Hernández, presa desde hace seis años, y el rompimiento de relaciones diplomáticas con Israel por el conflicto en Gaza.

Al caer la tarde, el Zócalo se convirtió en un mar de consignas. Las manifestantes reafirmaron su posición desde el feminismo revolucionario y se deslindaron de movimientos de ultraderecha. Y advirtieron: “Queremos justicia expedita para todas, para todos y para todes”.

Feminicidio de una menor mancha conmemoración

› Por Ángel Molina

En plena conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, una menor de 15 años fue víctima de feminicidio en la comunidad de San Jerónimo, en el municipio de Guadalupe, Zacatecas. La adolescente fue privada de la vida presuntamente por Diego “N”, de 29 años y originario del Estado de México, quien también habría asesinado a los padres de la joven.

De acuerdo con la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJEZ), autoridades acudieron al domicilio tras un reporte ciudadano y localizaron en el interior los cuerpos sin vida de un hombre y una mujer, quienes ya no contaban con signos vitales. Al continuar con la revisión, se advirtió que la hija menor de la pareja no se encontraba en el lugar, por lo que se activaron protocolos de búsqueda.

15 años tenía la víctima asesinada ayer

Según información oficial, conforme avanzaron las investigaciones, se logró establecer la identidad del probable responsable, quien, se dijo, mantenía una relación sentimental con la menor. Las indagatorias señalaron que el agresor atacó primero a los padres y posteriormente se llevó a la joven.

Más tarde, la menor fue localizada sin vida en un punto cercano de la misma comunidad, con lo que se confirmó que también había sido asesinada.

Su muerte fue clasificada como feminicidio. “Se logró la localización de una tercera víctima, siendo un adolescente de 15 años quien fuera privada de la libertad del núcleo familiar y que lamentablemente también se encuentra sin vida”, detallaron las autoridades.

La Secretaría de Seguridad Pública del estado de Zacatecas y la fiscalía realizaron un operativo en la zona que permitió la detención de Diego “N”. El hombre fue puesto a disposición del Ministerio Público, y la autoridad adelantó que será presentado ante un juez de control por los delitos de feminicidio y homicidio.

La FGJEZ informó que se implementaron acciones inmediatas para esclarecer el hecho y que la carpeta de investigación se integra con perspectiva de género. Las autoridades seguirá con las diligencias correspondientes.

Mexicanas laboran 62 h en el hogar y sin pago

› Por Claudia Arellano

Justo cuando en México se debate la reducción de la jornada laboral de 48 a 40 horas semanales, el tiempo que dedican las mexicanas al trabajo en el hogar está por encima del tiempo permitido en la ley. De acuerdo con la Cuenta Satélite del Trabajo no Remunerado de los Hogares de México, las mujeres del país destinan 62 horas semanales a actividades domésticas y de cuidados.

Datos publicados este martes por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) indican que el trabajo doméstico no remunerado de las mujeres equivale a 18 por ciento del Producto Interno Bruto del país (PIB), equiparable con otras actividades productivas remuneradas, como la industria manufacturera con 20.1 por ciento y el comercio con 18.7 por ciento.

El Dato: La encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH) 2024 mostró que en promedio las mujeres dedican 12% más tiempo semanal a la triple jornada laboral.

En 2024, señala la Cuenta Satélite, la población que realizó trabajo no remunerado en los hogares se compuso mayoritariamente de mujeres, que representa 53.9 por ciento del total. Los hombres participaron en dichas actividades con un 46.1 por ciento. Sin embargo, al medir este trabajo en número de horas y en valor económico, las féminas realizaron tres cuartas partes del total de las actividades del hogar y de cuidados.

Las funciones categorizadas como “alimentación” y “limpieza y cuidado de la ropa y calzado” son las actividades en las que más se ocupan las mujeres, con 82 y 78 por ciento, respectivamente, en relación con los hombres.

Si se pagara el valor económico neto anual por el trabajo doméstico, cada mujer debería recibir al menos 82 mil 339 pesos, en promedio, o unos 6 mil 862 pesos mensuales, sin contar, desde luego, con las prestaciones del trabajo formal.

46.1 por ciento es la participación de los hombres en labores de cuidados

Pero este valor económico promedio cambia cuando se consideran las condiciones sociales de quienes realizan el trabajo no remunerado del hogar, por ejemplo, según el Inegi, en el caso en que la mujer se identifica como jefa de hogar, el valor económico promedió 83 mil 494 pesos anuales (6 mil 957 pesos al mes) y cuando se identifica como cónyuge, el monto se eleva a 105 mil 923 pesos al año (8 mil 827 al mes).

Cuando los hogares reportaron tener integrantes menores de seis años, el promedio del valor económico que generaron las mujeres es de 111 mil 032 pesos (9 mil 253 pesos mensuales).

Para el Gobierno federal, el Sistema Nacional de Cuidados (SNC) es una prioridad entre sus políticas públicas para alcanzar un “incremento sostenido” de la competitividad y la productividad de la economía mexicana hacia 2030.

A nivel internacional, 708 millones de mujeres renuncian a sus empleos para asumir trabajos de cuidados no remunerados: estar al pendiente de sus hijos, limpieza, cocinar, cuidar a adultos mayores, entre otras actividades. Datos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), revelan que México ocupa el primer lugar en sistema de cuidados no remunerados, actividad que recae en las mujeres.

El 18 de septiembre de 2024, la senadora de Morena Martha Lucía Mícher, presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género de la Cámara alta, presentó la iniciativa para expedir la Ley General del Sistema Nacional de Cuidados, pero no se ha concretado.

Ahora mismo, dijo Mícher, los legisladores están “en un impasse”, ya que trabajan con una parte de la sociedad civil para recibir propuestas y analizan lo que se hace en el gobierno de México, por ejemplo, desde las guarderías, que ahora son centros infantiles, “así como en la formación de cuidadoras y cuidadores en el DIF como en el sistema de salud”.

La diputada de Movimiento Ciudadano (MC), Ivonne Ortega, consideró que “un Sistema Nacional de Cuidados es clave para reconocer el trabajo de quienes cuidan. Es momento de asegurar que todas las personas tengan acceso a cuidados dignos y de calidad”.

Comentó que en México las autoridades deben entender que “cuidar es trabajar y se debe valorar”, por ello “es importante prestar servicios públicos universales, accesibles, pertinentes, suficientes y de calidad”.

Lanzan plan para proteger a las mujeres

› Por Ángel Molina

La Presidenta Claudia Sheinbaum dio a conocer las 10 acciones que integran el Compromiso Nacional por la Vida, la Felicidad y el Respeto a las Mujeres, un conjunto de lineamientos que busca fortalecer la prevención, atención y erradicación de las violencias contra mujeres y niñas en todo el país.

En este mismo sentido, gobernadoras y gobernadores de todas las entidades se enlazaron en vivo a la conferencia matutina para presentar las acciones que cada uno lleva a cabo en sus estados, con el objetivo de garantizar la seguridad de las mujeres y avanzar en la eliminación de las violencias que enfrentan.

La mandataria detalló que este compromiso establece medidas de carácter institucional, educativo y social para avanzar hacia una política nacional integral de protección a las mujeres.

El Dato: La representante de ONU Mujeres México, Moni Pizani, acompañará los esfuerzos del Gobierno para que cada calle, escuela y casa sea territorio de dignidad para ellas.

“El acoso, el abuso contra las mujeres tiene que ser sancionado, es un delito, y tenemos que catalogarlo, tenemos que ponerlo en el Código de Procedimientos Penales, Estatales, de la Ciudad de México y Federal, eso es lo primero. Pero, segundo, también debe de haber un proceso de educación, de formación a todas y a todos, hombres y mujeres de tal manera que cualquier acción de violencia contra la mujer no se vea como una costumbre, no se vea como algo que ha venido de antes, sino que se cuestione y se cambien las conductas”, destacó.

Las 10 acciones son: Difundir una campaña permanente por la igualdad y contra las violencias, con el objetivo de contribuir al cambio cultural; acompañar el proceso de homologación del tipo penal de “abuso sexual” en todas las entidades; coordinarse con fiscalías y tribunales locales para garantizar que ninguna denuncia sea desechada o desestimada.

Instalar una mesa de coordinación con las instancias de movilidad estatales para elaborar lineamientos y acciones de prevención y atención de violencias en el transporte público; garantizar todos los derechos para todas las mujeres en todas las entidades del país; crear Senderos Seguros para garantizar traslados más seguros para mujeres y niñas. Realizar actividades en escuelas cada día 25 de mes para fomentar la igualdad y el respeto entre niñas y niños.

Capacitar y certificar a servidoras y servidores públicos en materia de igualdad y no violencia. Instalar una mesa de trabajo permanente entre las Secretarías de las Mujeres, el Poder Judicial y las fiscalías para actualizar y fortalecer protocolos de atención, y acompañar con acciones puntuales la atención integral a víctimas indirectas de feminicidio.

En este mismo sentido, y como parte de esta estrategia integral, la secretaria de las Mujeres, Citlalli Hernández, presentó los avances del Plan Integral contra el Abuso Sexual, uno de los ejes que complementan el compromiso nacional anunciado por la Presidenta. El Gobierno federal detalló que este plan contempla la modificación del tipo penal de “abuso sexual” en el Código Penal Federal y su homologación en las entidades federativas.

De acuerdo con la propuesta de reforma al artículo 260, el abuso sexual se define como “cualquier acto de naturaleza sexual como tocamientos, caricias, roces corporales, exhibiciones o representaciones sexuales explícitas que se realicen sin consentimiento”.

La iniciativa plantea una sanción de tres a siete años de prisión, además de una multa de 200 a 500 veces la UMA. También establece la obligación para quienes cometan este delito de acudir a talleres reeducativos con perspectiva de género y no violencia hacia las mujeres, además de realizar servicio comunitario.

Asimismo, se propone que el delito de abuso sexual se persiga de oficio y se añadan agravantes cuando el responsable sea un servidor público, exista violencia o se trate de un ministro de culto. Hasta el momento, 22 entidades federativas ya tienen la iniciativa inscrita en sus congresos locales, como parte del proceso para homologar este tipo penal en todo el país.

