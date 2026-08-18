¿Quién es Ingrid Padilla, conocida como La Yiyi? Edad, estatura, de donde es y su video más viral

En los últimos días, el nombre de Ingrid Padilla ha comenzado a ganar un notable interés en las redes sociales y plataformas digitales. Conocida en el entorno digital y mediático como La Yiyi, su figura ha despertado una creciente curiosidad entre el público.

En parte por la supuesta filtración de un video íntimo, hay gente que busca entender quién está detrás del apodo, qué papel desempeña en su ámbito y por qué su presencia digital genera conversación.

¿Quién es La Yiyi?

El nombre real de La Yiyi, como es conocida en redes sociales, es Ingrid Padilla. Es una creadora de contenido y emprendedora hondureña, originaria de Tocoa, Colón. Se desconoce cuál es su estatura.

Con 19 años de edad, la joven ha ganado notoriedad en 2026 tras compartir la historia de la inauguración de su tienda, la cual tuvo un crecimiento lento, ya que al inicio solo asistió su madre.

El episodio despertó solidaridad entre usuarios, quienes respaldaron su negocio y ayudaron a ampliar su alcance digital, lo que la ha ayudado a solidificar su emprendimiento.

Ahora, la joven enfrenta una polémica después de que comenzaron a difundirse una serie de publicaciones en las que mencionaban la existencia de un supuesto video íntimo de la joven.

Se dice que el material circula en plataformas como X (antes Twitter) y Telegram, lo que ha generado búsquedas y comentarios alrededor del nombre de la creadora hondureña.

Por su parte, en redes sociales la joven ha reaccionado de manera abierta a la controversia. Esto no me puede estar pasando a mí”, escribió la joven creadora de contenido hondureña, lo que fue relacionado con la polémica de manera directa.

También llamó la atención una publicación en la que aparecía la frase “Yo confié en ti”. Algunos de sus seguidores consideraron que otras publicaciones reflejaban el impacto emocional que la situación estaba teniendo sobre ella.

Hasta ahora, La Yiyi no había ofrecido una explicación pública y detallada sobre el origen del supuesto material ni una confirmación explícita e independiente de su autenticidad. Tampoco había señalado públicamente a una persona como responsable de una posible filtración.

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