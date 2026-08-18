¿Quién es Carla Campos Salazar, novia de Curwen, captada con otro?

Carla Campos Salazar se encuentra en el centro de la polémica tras ser captada en una discoteca bailando y abrazándose con un hombre desconocido, pese a ser la novia y prometida de Víctor Caballero, conocido en redes sociales como Curwen.

Las imágenes difundidas por Magaly TV: La Firme han desatado una ola de comentarios en redes sociales sobre la joven de 24 años donde cuestionan la fidelidad a su pareja.

Mientras Curwen se quedaba en casa viendo a los X-Men… Su flaca veía a otro Men!

Que viva el rock 🤘 #MagalyTvLaFirme pic.twitter.com/3DyHW4hQ5V — Pajita (@MeDicenPajita) August 18, 2026

En el video, podemos ver a Carlita, como la llama su novio, abrazándose con el desconocido mientras se encontraban bailando en el antro en medio de las luces. Incluso, las imágenes muestran el momento exacto en que ella le da un beso a él.

¿Quién es Carla Campos Salazar, novia de Curwen?

Carla Campos Salazar es una joven diseñadora gráfica independiente de 24 años de edad que radica en Lima, Perú. En sus redes sociales comparte fotos de su día a día donde muestra su físico, además de algunas imágenes con su novio Curwen.

Además, es hermana de la actriz Adriana Campos-Salazar, conocida por su participación en producciones televisivas como Al fondo hay sitio. Estudió en el Instituto Peruano de Publicidad (IPP), donde se formó en diseño gráfico e ilustración.

La joven ya había construido una presencia en Internet antes de su relación con el comunicador, publicando contenido relacionado con moda, modelaje, diseño y diferentes aspectos de su vida cotidiana.

En TikTok consiguió reunir más de 485 mil seguidores y también mantiene presencia en Instagram con 125 mil seguidores. Fue de hecho en la plataforma de TikTok donde ella vio por primera vez a Curwen y decidió seguirlo porque le llamó la atención su personalidad.

Esta acción llevó a la interacción virtual de ambos y en enero del 2025, confirmaron que se encontraban en una relación. En septiembre de 2025, durante una emisión de ‘Habla Good’, Curwen sorprendió al anunciar sus planes de matrimonio con la diseñadora.

“El otro año me caso con Carla”, afirmó entonces Víctor Caballero. El compromiso se concretó a finales de 2025 durante un viaje a Punta Cana; sin embargo, se desconoce si tras esta ‘infidelidad’ sigan en pie los planes de matrimonio.

¿Quieres saber más?

¿Quién es Sofi Maure, la influencer argentina? Edad, estatura y su video más viral

¿Quién es Nyla Stone, la cantante detrás de la canción viral ‘Ahora soy mi prioridad’?

Shakira visita escuelas dañadas por terremoto en Colombia y promete reconstruirlas

Fiestas Patrias 2026: ¿Quién estará en Valle de Chalco el 15 de septiembre para el Grito?