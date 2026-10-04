¿En qué cines ver la final de La Casa de los Famosos México 2026?

Este domingo 4 de octubre, La Casa de los Famosos México 2026 llega a su final y aunque el público podrá disfrutar del momento desde sus casas a través de la señal de Televisa y ViX, hay una alternativa por si quieres vivir una experiencia en el cine.

A través de sus redes sociales, la cadena Cinepolis anunció que transmitirá la última gala en las salas de algunos de sus conjuntos. “La hora de la verdad llegó [...] ¿Listo para descubrir quién se queda con la victoria?“, escribieron en la publicación de Instagram.

A continuación, te compartimos los detalles sobre cómo consegiur tus boletos para ver la final de La Casa de los Famosos México 2026 en el cine, así como en dónde será proyectada y cuál es el precio de los accesos.

¿En qué cines transmitirán la final de La Casa de los Famosos México 2026?

Pese a que esta temporada del reality show fue mucho más pacífica que en otras ocasiones, miles de personas siguen disfrutando del proyecto y quieren ver el final de temporada de manera especial.

Algunos de los conjuntos donde podrá verse la gran final en CDMX y el resto de la Zona Metropolitana son:

Cinépolis Encuentro Fortuna

Cinépolis Galerías Atizapán

Cinépolis Satélite

Cinépolis Via Vallejo

Cinépolis Fórum Buenavista

Cinépolis Parque Tepeyac

Cinépolis Plaza Central

Cinépolis Miramontes

Cinépolis Paseo Acoxpa

Cinépolis Universidad

Precios para ver la final de LCDLF en cines

Los boletos para ver la gran final en el cine se encuentran disponibles a través de la app de Cinépolis y tienen un precio que va desde los 84 hasta 103 pesos en promedio dependiendo del conjunto Cinépolis en sala tradicional.

Para consultar el precio según el cine de tu interés, te recomendamos consultar el sitio oficial de la empresa de cine, así como su aplicación. De momento no hay a la venta ningún combo especial por la final.

Será este domingo 4 de octubre que sabremos quién de los finalistas (Gema Garoa, Memo Shutz, Karina Torres, Ese Pérez y Mariana Ochoa) se corona con el triunfo esta tempodada.

¿Quieres saber más?

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