Entre consignas que exigían justicia, imágenes de madres buscadoras en la lucha para encontrar a sus desaparecidos y mensajes del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), artistas como Caifanes, Meme del Real, Ely Guerra, Kevin Kaar, el Contingente Jaranero y Vivir Quintana se unieron ayer en el Teatro Metropólitan para solidarizarse con el movimiento zapatista y con quienes buscan a sus familiares desaparecidos.

El concierto comenzó con un mensaje en voz en off del capitán Marcos, quien señaló: “Que no haya más personas ausentes que hagan falta. Quien busca y hace falta se merece todo, un abrazo”.

Luego comenzaron a escucharse voces de familiares que buscan a sus desaparecidos: “Jonathan, perdóname hijo, te sigo buscando. Te amo”, “Cinthia González, te buscaremos hasta encontrarte” y “Jorge Guadalupe, mientras haya esperanza seguiremos esperando tu regreso”.

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La actriz Marina de Tavira fue la primera en subir el escenario para destacar que “los colectivos de madres y familiares de personas en situación de desaparición son la prueba de que en México hay gente que no se rinde. Es un destello que todos debemos seguir”, dijo.

La música inició en el recinto con Vivir Quintana, quien tocando una guitarra acústica cantó “Sólo le pido a Dios”, mientras se proyectaban imágenes de madres de personas desparecidas durante manifestaciones. “Que el genocidio no me sea indiferente”, cambió así parte de la letra y el público aplaudió.

“Por todas las madres buscadoras, porque la resistencia se acompaña”, expresó la también compositora y entre el publicó una mujer gritó: “Porque vivos se los llevaron, vivos los queremos” y alguien agregó: “¡Viva Palestina libre!” y Quintana secundó “¡Viva!”, para luego cantar “Dolerás”.

Acompañada de las mujeres de El Palomar interpretó el himno feminista “Canción sin miedo”. “¡Justicia!”, gritaron las intérpretes con el puño en alto. Los asistentes se desbordaron en aplausos y resonó con más fuerza: “Ni una más, ni una asesinada más”. Y en las butacas una niña secundó: “¡Vivas nos queremos!”.

Después subió al escenario el actor Diego Luna, quien recordó los históricos conciertos en Ciudad Universitaria para recaudar fondos en solidaridad con el EZLN. Dijo que quienes fueron parte de ese movimiento vivieron un despertar.

“Sigamos organizándonos. Más de tres mil en este recinto decimos, basta de indiferencia”, expresó.

Acto seguido apareció en el escenario Meme del Real cantando una versión acústica de “Aviéntame”. No se trató de un concierto en el que el público entonara a todo pulmón, sino casi susurrando, igual así pasó con “Eres”, aunque sólo a la mitad, porque en el resto del tema, ofreció una versión de corrido tumbado acompañado de tres instrumentistas.

Asimismo, ofreció una versión en corrido tumbado de “Arrullo de estrellas”, de Zoé, que ayer tuvo un significado distinto porque podría ser dedicado a un familiar desaparecido.

EL DATO: ASISTENTES mostraron fichas de búsqueda. Al llegar al concierto, se dio un hilo verde y un pañuelo para bordar el nombre de alguien cuyo paradero se desconozca. ı Foto: Adriana Góchez|La Razón

Después apareció Ely Guerra, que acompañada de dos músicos interpretó “Colmena” y “Quiéreme mucho”. Dedicó “La playa”, a quienes esta noche fueron recordados.

Mientras se proyectaba un video, el público pasó lista a los 43 estudiantes de Ayotzinapa y se escucharon distintas consignas pidiendo justicia en un país que ya suma más de 130 mil personas desaparecidas.

El mensaje de esperanza llegó con Kevin Kaarl, al interpretar “San Lucas”, tema que los asistentes acompañaron con las palmas y con entusiasmados gritos. Fue el más celebrado de la velada.

En los primeros acordes de “Dime” los gritos aumentaron. A todos los funcionarios de todos los partidos, desde presidentes municipales hasta gobernadores, les dedicó “Injusto”.

“El poder es tener la capacidad de escuchar y tener humanismo, es algo que le falta a muchos políticos”, dijo. Además, reclamó que las autoridades no tengan la capacidad para atender las solicitudes de búsqueda. Al cierre de esta edición se esperaba la presentación estelar de Caifanes.

El Concierto por un abrazo se realizó para recaudar fondos en solidaridad con la gira que emprenderá el EZLN. En la CDMX una delegación de mil quinientos treinta se reunirá con madres buscadoras.

El acto programado no ha estado exento de críticas, algunos colectivos han cuestionado el alcance de esta reunión y han pedido al EZLN un apoyo concreto.