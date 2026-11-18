El estreno de Grand Theft Auto VI (GTA VI) es uno de los lanzamientos más esperados del año entre la comunidad gamer de todo el mundo, incluyendo México.

Sin embargo, a pocas horas de la llegada del esperado videojuego, miles de usuarios reportaron problemas para acceder a PlayStation Network (PSN), el servicio en línea de Sony que permite jugar, descargar contenido y utilizar diversas funciones de la consola.

Esta caída del servicio tiene lugar justo antes del lanzamiento del nuevo título de Rockstar Games, una entrega que llega después de 13 años de espera. El hecho de que esté saturado el servicio representa la cantidad masiva de fans que esperan ansiosos el estreno.

Reportan caída de PlayStation Network previo al lanzamiento del videojuego Grand Theft Auto VI

De acuerdo con los datos publicados por el portal DownDetector, donde usuarios reportan fallas en diversas plataformas, en Estados Unidos registraron alrededor de mil 800 reportes de interrupciones en PlayStation Network después de las 14:00 horas del 18 de noviembre. La mayoría estuvieron relacionadas con problemas de inicio de sesión.

La situación provocó preocupación entre los jugadores que esperaban conectarse sin inconvenientes antes de la llegada de GTA VI. No obstante, cerca de las 15:00 horas, la plataforma oficial PlayStation Status, encargada de monitorear el funcionamiento de la red de Sony, indicó que todos los servicios operaban con normalidad.

Un anuncio del videojuego 'Grand Theft Auto VI' sobre Hollywood Boulevard, el miércoles 4 de noviembre de 2026, en Los Ángeles ı Foto: AP

En México también aparecieron algunos reportes de fallas en PlayStation Network, aunque en menor escala. DownDetector registró un pico cercano a 30 incidencias.

¿Cuándo se estrena GTA VI en México?

Los fanáticos de este videojuego podrán acceder a Grand Theft Auto VI el 19 de noviembre de 2026, fecha confirmada por Rockstar Games.

Se trata de la sexta entrega principal de una de las franquicias más exitosas de la industria. Desde que el juego debutó, en 1997, la saga ha vendido más de 470 millones de copias en todo el mundo, mientras que GTA V acumula alrededor de 230 millones de unidades vendidas.

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