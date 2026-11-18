La salida oficial de Grand Theft Auto (GTA) VI está cada vez más cerca, por lo que en La Razón te compartimos todos los trucos y tips que debes conocer para poder disfrutar tu experiencia de juego al máximo.

Tras una larga espera los fanáticos de la saga GTA por fin podrán disfrutar de la nueva entrega de la firma, pues este jueves 19 de noviembre se lanzará de manera oficial la VI edición del videojuego con el que muchas y muchos crecieron.

Esta secuela que Rokstar trae después de 13 años es muy prometedora, pues está centrado en una simulación que cambiará por completo la experiencia de juego mientras se va conociendo la historia de Jason y Lucía.

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Grand Theft Auto VI pre-loading is now available for everyone who has pre-ordered.



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Trucos para GTA VI

Entre los trucos que se pueden utilizar en GTA VI, tanto para la versión de Xbox como para la de PS5, van desde algunos para los personajes, de combate, enfocados en los vehículos, para escenario, y hasta filtros de pantalla.

Trucos para personajes

Para conseguir 250 mil dólares se requiere completar la historia, y el código es arriba, derecha, abajo, izquierda, arriba, izquierda, abajo, derecha

Para aumentar el nivel de calor en el mapa se requiere perder un nivel de búsqueda de 3 estrellas 25 veces, y el código es izquierda, abajo, derecha, abajo, arriba, abajo, arriba

Para que el enfoque nunca se agote se requiere completar la historia, y el código es abajo, arriba, arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, derecha

Para conseguir un chaleco antibalas se requiere completar 100 entrenamientos, y el código es abajo, arriba, izquierda, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, abajo, abajo

Trucos para el combate

Para tener munición al máximo se requiere ganar 25 medallas de bronce o superiores en el campo de tiro, y el código es abajo, arriba, derecha, abajo, izquierda, izquierda, arriba, arriba, abajo, izquierda

Para munición infinita se requiere ganar 25 medallas de bronce o superiores en el campo de tiro, y el código es abajo, arriba, derecha, abajo, izquierda, izquierda, arriba, abajo, abajo, abajo

Para munición infinita y no requerir una recarga se requiere ganar 25 medallas de oro en el campo de tiro, y el código es abajo, arriba, derecha, abajo, izquierda, izquierda, arriba, abajo, abajo, arriba

Para que las balas y los ataques cuerpo a cuerpo lancen objetos al impactar se requiere completar la historia, y el código es abajo, arriba, izquierda, izquierda, izquierda, derecha, abajo, abajo, arriba, abajo

Para que las pelotas deportivas exploten al impactar se requiere golpear a 20 enemigos con daño explosivo, y el código es abajo, arriba, izquierda, izquierda, derecha, abajo, abajo, arriba, derecha

Para objetivos de lanzamiento de colisiones de vehículos se requiere matar a 25 personajes con un vehículo, y el código es abajo, arriba, izquierda, izquierda, derecha, abajo, izquierda, arriba, abajo

Trucos para vehículos

Para la entrega de un Maibatsu Boomazoom se requiere completar 5 desafíos de compras, y el código es izquierda, arriba, derecha, abajo, izquierda, izquierda, arriba, izquierda

Para la entrega de un MTL Pumper el códico es izquierda, arriba, derecha, abajo, izquierda, derecha, derecha, arriba

Para la entrega de un HVY Bulldozer se requiere descubrir la excavadora pesada en el menú de progreso, y el código es izquierda, arriba, derecha, abajo, izquierda, derecha, derecha, abajo

Trucos para el escenario de GTA

Para cambiar el tiempo se requiere completar la historia, y el código es abajo, derecha, arriba, abajo, derecha, arriba, derecha

Trucos para filtros de pantalla

Para l lenar el mundo de humo turbio se requiere descubrir Martha’s Vamos, y el código es abajo, abajo, arriba, derecha, derecha, arriba, izquierda, izquierda, derecha, derecha

Para un filtro vívido con una relación de aspecto estrecha se requiere pasar 8 horas con tu pareja, y el código es abajo, abajo, arriba, derecha, derecha, arriba, izquierda, izquierda, abajo, derecha

Para televisor CRT a color se requiere robar 50 tiendas con tu socio, y el código es abajo, abajo, arriba, derecha, derecha, arriba, izquierda, izquierda, izquierda, derecha

Hasta el momento estos son los trucos que se han confirmado y estos son iguales para ambas consolas; sin embargo, lo que cambia son los botones de activación, pues para PS5 son L1 + R1, mientras que para Xbox son LB + RB

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