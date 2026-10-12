Filtración de hacker de GTA VI ahora exhibe a Lucía desnuda

CyberLeek, el hacker de Grand Theft Auto VI (GTA VI), recientemente mostró al personaje de Lucía en un gameplay donde aparece completamente desnuda, todo para elevar el valor de su criptomoneda.

A primera hora de este lunes, el filtrador liberó el material del esperado título de Rockstar Games, además que amenaza con sacar una versión jugable del título de 200 GB.

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¡Señores, Cyberleek lo volvió a hacer! Lucia ahora recorre Vice City completamente desnuda, roba dinero en cajeros automáticos, se agarra a golpes con la gente y hasta se lanza en salto base. ¡Todo sin una prenda… pic.twitter.com/dSMJq8h6Mw — Xatruch (@XatruchTv) October 11, 2026

La intención del hacker es que está en una carrera contra el tiempo, ya que busca obtener las mayores ganancias posibles antes del estreno oficial del juego para financiar un proyecto secreto.

Hacker filtra videos de Lucía de GTA 6 sin ropa

Con la intención de que su moneda meme Cyberleek alcante una capitalización de 30 millones de dólares, el hacker llamó la atención de sus seguidores al mostrar imágenes de Lucía, el personaje interpretado por Manni L. Pérez, desnuda.

Hace poco, también compartió videos donde se veía a Jason desnudo y a Lucía sólo con ropa interior, pero en esta ocasión mostró a la protagonista del videojuego sin ropa en la zona superior de su cuerpo.

Entre la comunidad, algunos aseguran que CyberLeek está manipulando la build jugable que tienen en sus manos para mostrar sin ropa a los protagonistas, por lo que aseguran que en el juego real no habrán desnudos explícitos de los protagonistas.

Gta 6 new leak lucia😱 pic.twitter.com/ybKgrz8cXm — Jason (@Ahsanali56163) October 12, 2026

Por su parte, el hacker prepara nuevas filtraciones para revelar más detalles de GTA VI antes de su estreno oficial. Las mismas estarían relacionadas con un tanque, un enfrentamiento con policías, un ataque a una playa, una batalla en avión y algo relacionado con trenes.

En ese sentido, aunque parece que se mantiene alejado de spoilers relacionados con la campaña, ya amenazó con filtrar una versión jugable de GTA VI que se podría ejecutar en PC con un peso de 200 GB.

Supuestamente, la compilación permite jugar la campaña del videojuego de principio a fin, pero solo la liberará si su criptomoneda alcanza una capitalización de mercado de $30 millones de dólares.

Por su parte, Rockstar Games y Take-Two Interactive buscan a CyberLeek para evitar que arruine el lanzamiento de uno de los videojuegos más esperados por la comunidad gamer a nivel internacional.

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