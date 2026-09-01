¿Quién es Manni L Pérez, la actriz que ‘interpreta’ a Lucía en GTA 6?

Desde hace un par de años, se decía que la actriz Mani L. Pérez estaba detrás del personaje de Lucía Caminos, protagonista de GTA 6, el esperado videojuego de Rockstar Games que finalmente se estrenará este 19 de noviembre.

La artista no habría podido dar declaraciones pese a que los fanáticos del videojuego le preguntaban tiempo atrás si era verdad o no que ella estaba relacionada de cierto modo con el videojuego. Finalmente, la mirada extendida parece haber esclarecido cualquier duda.

Lucia Caminos, 1 saat boyunca dans ediyor… pic.twitter.com/cJQvAefIrr — De Marke Gaming (@demarkegaming) August 31, 2026

Antes de que se revelara la supuesta participación de Mani L. Pérez en GTA 6, los fans del videojuego sospechaban por las pocas declaraciones que llegó a dar la joven que podrían estar relacionadas con el tema.

Y es que cabe mencionar que Rockstar Games maneja una estricta política de confidencialidad. Habría sido por este motivo que en 2021, la joven estaba en una entrevista con Triple Threat FM Radio cuando le preguntaron sobre el proyecto en el que estaba trabajando.

Ella se limitó a decir que era “grande”, pero que no podía desvelar ningún detalle al respecto, ni siquiera si se trataba de una película, serie u otro tipo de producción. “Ojalá te lo pudiera decir”, lamentaba.

En 2025, la cuestionaron sobre las filtraciones de su supuesto papel en GTA y ella reaccionó: “Algunas veces no tengo ni idea de lo que estoy haciendo. Mi representante me manda cosas en plan ‘Hey Mani, te han escuchado aquí, ve allí’. Hay nombres en clave. ‘Lo siento Manni, no te podemos decir qué es’ y es como ‘vale...’”, contó.

🚨 UNE RUMEUR QUI PREND DE L’AMPLEUR !



L’actrice Manni L. Perez pourrait être le visage et la voix qui se cachent derrière le personnage de Lucia dans GTA 6 👀



Face aux questions incessantes des fans, l’actrice aurait même supprimé son compte Instagram… pic.twitter.com/iv3e5Eau4o — FRENCHRAPUS 🇺🇸 (@FrenchRapUS) August 31, 2026

¿Quién es Manni L Pérez?

Mani L Pérez es una actriz estadounidense de ascendencia dominicana y puertorriqueña. COn 33 años de edad, ha participado en diversas series a lo largo de su carrera.

Algunos de estos proyectos han sido Click Next to Continue, La ley y el orden: Unidad de Víctimas Especiales y Blindspot, siendo este último su primera aparición en la pantalla chica en el año 2017.

Recientemente también se le ha visto en un episodio de East New York y en el largometraje Fire Island. De momento, su perfil de Instagram se encuentra desactivado por motivos desconocidos. Por otro lado, Mani también ha trabajado en el doblaje desde 2020, cuando puso voz a anuncios publicitarios sobre coches y comida.

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