¿De qué murió Francesc Garrido, actor en ‘Mar adentro’?

Murió el actor español Francesc Garrido a los 56 años de edad este lunes 31 de agosto. El famoso era reconocido por sus trabajos en películas como Mar adentro, Te doy mis ojos, Smoking Room y muchas más, pues contaba con una trayectoria de más de tres décadas en cine, teatro y televisión.

La noticia de su muerte fue compartida por la Acadèmia del Cinema Català y generó sorpresa a nivel internacional al ser un rostro reconocido del cine español, quien además seguía trabajando en nuevos proyectos.

El actor catalán Francesc Garrido nos deja a los 56 años tras sufrir un infarto repentino.



Participó en más de 30 películas, entre ellas 'Mar Adentro', 'Te doy mis ojos' o 'Smoking Room'.



Fue nominado en dos ocasiones a los Premios Gaudí.https://t.co/55ZeNm26WK pic.twitter.com/8eHZ5wywHD — RTVE (@rtve) September 1, 2026

Uno de sus últimos proyectos fue El anfitrión, película protagonizada por Willem Dafoe, además de Balandrau, vent salvatge. Quedaron pendientes además varios estrenos como la serie Sira, continuación de El tiempo entre costuras, y Todo lo necesario.

¿De qué murió Francesc Garrido?

De acuerdo con la información revelada por fuentes del cine español a la agencia EFE, Francesc Garrido murió a causa de un infarto; medios españoles reforzaron la información al asegurar que el intérprete sufrió de un problema cardiaco.

El histrión nació en Barcelona el 7 de septiembre de 1969. Su carrera comenzó en el teatro en 1990 gracias a la obra Alfons Quart. Tras este primer contacto, decidió seguir la voación actoral.

Por ello, se formó en el Institut del Teatre y en la London Academy of Music and Dramatic Art (LAMDA) y debutó en televisión unos años después, en 1996 en la serie Estació d’enllaç. Tres años después, hizo su primera aparición en el ine con La ciudad de los prodigios de 1999.

En la pantalla grande, participó en Mar adentro, película dirigida por Alejandro Amenábar y protagonizada por Javier Bardem; además, en Te doy mis ojos,AlatristeySmoking Room, cinta por la que recibió la Biznaga de Plata al mejor actor en el Festival de Cine de Málaga.

Uno de sus papeles más reconocidos fue el del abogado Juan Elías en el thriller del 2017, Sé quién eres, por el que obtuvo una nominación a los Premios Feroz. Además, participó en producciones como El tiempo entre costuras, Gran Reserva, Isabel, Clanes, La novia gitana y Jaguar.

Se sabe poco sobre su vida privada, pues fueron pocos los detalles que Francesc Garrido compartió al público. Estuvo casado con la actriz Mercè Mariné, con quien tuvo una hija.

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