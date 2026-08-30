¿Quién era y de qué murió el actor surcoreano Lee Yong-joo?

Se dio a conocer la muerte de Lee Yong-joo, actor surcoreano de 44 años de edad, quien murió repentinamente, provocando el luto en la industria del entretenimiento en Corea, entre mensajes de compañeros y seguidores.

El fallecimiento fue confirmado el 29 de agosto de 2026 por un amigo del actor a través de un mensaje que fue publicado en la cuenta de Instagram del famoso que fue reconocido por formar parte de proyectos como “Princess Hours” y “Blue Tower”.

And then...'suddenly'😪💔

*Lee Yong-ju-44-South Korea

*Popular South Korean Actor, best known for his role in the sitcom "The Blue Tower"

*'widely respected as a dedicated supporting actor who brought warmth and comedic timing to fully embody his characters'

*August 29, 2026… pic.twitter.com/0BkdQmBi2A — cheri maday (@resilient333) August 30, 2026

En ese sentido, el amigo de Lee Yong-joo pidió al público acompañar con recuerdos y condolencias el último recorrido del intérprete. El velatorio quedó instalado en la sala 5 de la funeraria del Hospital Bundang Jesaeng, ubicado en Seongnam, provincia de Gyeonggi.

En ese sentido, se dio a conocer que el cortejo fue programado para el 31 de agosto, a las 6:30 horas, tiempo local de Corea del Sur y el destino anunciado es el Complejo Cultural Funerario de la ciudad de Seongnam.

¿Quién era y de qué murió Lee Yong-joo?

Lee Yong-joo fue un actor y modelo surcoreano que nació el 21 de agosto de 1982. Su carrera abarcó más de dos décadas y participó en diversos k-dramas como Hello Francesca, Princess Hours, Rude Miss Young-ae, Let’s Eat, Bad Detective y New Recruit.

Su personaje más reconocido fue el recluta inexperto de la comedia militar Blue Tower. En la serie, él interpretaba a un soldado novato, el integrante más inexperto del cuartel, quien provocaba problemas mientras trataba de comprender las jerarquías y reglas de la unidad.

@chatita_chingu RECONOCIDO ACTOR Y MODELO SURCOREANO, GANÓ POPULARIDAD Y EL CARIÑO DE LA GENTE POR SUS PARTICIPACIÓNES EN EXITOSAS SERIES DE TELEVISIÓN Y COMEDIAS COMO: PRINCESS HOURS (PALACIO),HELLO, FRANCESCA Y ESPECIALMENTE POR SU PAPEL DE UN JOVEN SOLDADO EN BLUE TOWER. EN VIDA FUE DIAGNOSTICADO CON MIOCARDOPATIA HIPERTRÓFICA, UNA CONDICIÓN RARA. MURIENDO DE FORMA REPENTINA A LOS 44 AÑOS. DEBIDO A UN APARENTE PARO CARDIACO, EL 29 DE AGOSTO DEL 2026. #LIVEIncentiveProgram #coreanos #modelos y actores #fallecimientos #kdramas ♬ me va a costar - Kevin Kaarl

Según informó la agencia Yonhap y otros medios de Corea del Sur, el histrión falleció por un ataque cardiaco, aunque la familia no ha compartido más información como un parte médico para conocer las circunstancias de la muerte.

Sin embargo, la causa de muerte hizo que muchos recordaran declaraciones del año 2013 de parte de Lee, donde mencionó que había sido diagnosticado con miocardiopatía hipertrófica, una enfermedad que provoca el engrosamiento del músculo del corazón y que fue el motivo de su exención del servicio militar obligatorio.

Según contó, la enfermedad podía ser hereditaria y la descubrió cuando conoció su condición después de que su madre fuera hospitalizada por el mismo padecimiento. Cabe mencionar que no existe confirmación de una relación directa entre esa enfermedad y el fallecimiento.

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